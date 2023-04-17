Sega купує розробника Angry Birds за 706 млн євро

Sega офіційно повідомила, про покупку фінської Rovio Entertainment за 706 млн євро.
Японська компанія у рамках угоди виплатить по 9,25 євро за кожну акцію розробника Angry Birds. Рада директорів останньої вже підтримала угоду і рекомендувала акціонерам проголосувати за неї.
Нагадаємо, що пік успіху гри від Rovio прийшовся на 2009 рік - Angry Birds була першою мобільною грою, яка досягла 1 млрд завантажень. Але вже у 2014 р. зацікавленість гравців у грі почала стрімко падати.
Хоча фінська компанія розробила вже десятки ігор, але 80% її доходу забезпечує франшиза Angry Birds.
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