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Schneider Electric выпустила APC Smart-UPS Lithium-ion серии SMTL

17 июля 2020 г., 13:45
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Schneider Electric выпустила APC Smart-UPS Lithium-ion серии SMTL

Компания Schneider Electric представила новые компактные стоечные модели линейно-интерактивных источников бесперебойного питания APC Smart-UPS Lithium-ion серии SMTL мощностью 700, 1000 и 1500 ВА.

Как отмечается, эти устройства предназначены для использования в сферах, где требуются высокая надежность и длительное время работы оборудования при перерывах в электроснабжении: на промышленных предприятиях среднего размера, в телекоммуникациях, в медицинских лабораториях, при обработке критически важной бизнес-информации. Главной инновацией, примененной в данных устройствах, является использование литий-ионных (Li-Ion) аккумуляторов вместо традиционных для ИБП свинцово-кислотных.

К преимуществам Li-Ion аккумуляторов по сравнению с традиционными аккумуляторными кислотными батареями относятся: компактные размеры и меньшая масса, до 4 раз большая скорость зарядки, вдвое больший срок службы аккумуляторной батареи (до 10 лет), возможность работы при температуре до +40°C без существенного ухудшения параметров. Благодаря этому суммарная стоимость затрат на обслуживание снижается на 35% по сравнению с аналогичными моделями с другим типом аккумуляторов. Применение Li-Ion аккумуляторов лежит в русле современной тенденции повышения температуры в залах центров обработки данных для экономии энергии за счет менее интенсивного охлаждения.

Ннебольшая глубина шасси (302 мм) новых устройств позволяет устанавливать ИБП в любую 4-опорную стойку и в большинство настенных стоек. Кроме того, у них более высокая мощность — 1350 Вт.

Как отмечает производитель, в целом при использовании новых моделей достигается экономия до 28% совокупной стоимости владения.

Представленные ИБП имеют группу коммутируемых розеток. Они снабжены возможностью удаленного управления с помощью ПО PowerChute Business Edition (плат сетевого управления и EcoStruxure IT).

На APC Smart-UPS Lithium-ion серии SMTL распространяется 5-летняя гарантия.


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