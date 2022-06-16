Schneider Electric випустив Easy UPS 24V DC, якій монтується на DIN-рейку

16 июня 2022 г., 15:05

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Компанія Schneider Electric представила нове джерело безперебійного живлення (ДБЖ) Easy UPS 24V DC, яке створене для комерційних і промислових середовищ, де перебої в подачі електроенергії загрожують продуктивності. Тому Easy-UPS мінімізує час простою та захищає обладнання, що призводить до скорочення робіт з обслуговування машини та покращення контролю над промисловою інфраструктурою.



Нове промислове ДБЖ Schneider Electric на 24 В постійного струму, розроблене для підприємств машинобудування та системних інтеграторів, вже доступне у всьому світі.



“Беручи до уваги важливість захисту електроживлення та значення резервного живлення від акумуляторів в офісних приміщеннях та на промислових об'єктах, операторам необхідно зосередитися на надійності електропостачання та враховувати високу вартість простою”, зазначив Вінченцо Сальмері, віцепрезидент департаменту "Комерційний сектор, промисловість та безпечне електроживлення Schneider Electric". “Коли живлення не контролюється, це може призвести до безлічі проблем, включаючи втрату даних і необхідність перезапускати автоматичні машини з нуля після відключень. ДБЖ Easy-UPS від Schneider Electric допомагає операторам у комерційних і промислових середовищах отримати контроль за допомогою віддаленого моніторингу та керування, щоб повністю захистити свої інвестиції."



Серед переваг ДБЖ Easy UPS:

• Мінімізація часу простою та захист устаткування: Резервне живлення від акумуляторів забезпечує безперебійне електроживлення контролерів та ЛМІ, мінімізує пошкодження устаткування через низьку якість електроенергії;

• Скорочення потреби в обслуговуванні обладнання: Зберігайте дані та програми для завершення роботи устаткування, використовуючи сигнали "0-5 В" від релейних контактів і уникайте необхідності перезапускати машини автоматизації після перебоїв в подачі електроенергії;

• Масштабована тривалість автономної роботи: Можливість додавання до чотирьох додаткових акумуляторних блоків для збільшення часу автономної роботи протягом тривалих перебоїв енергопостачання;

• Кращий контроль над промисловою інфраструктурою: Керування та діагностування ДБЖ за допомогою релейних контактів і перевірки стану ДБЖ за допомогою індикаторів LED.



Нове ДБЖ Easy-UPS є доступним у всьому світі для придбання безпосередньо у Schneider Electric або у партнерів.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист