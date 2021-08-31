Schneider Electric представила рішення для інтеграції інженерних систем і систем безпеки

31 августа 2021 г., 11:05

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Компанія Schneider Electric анонсувала інтеграційне рішення для забезпечення обміну інформацією між інженерними системами будівлі та системами безпеки.

Систему контролю доступу EcoStruxure Security Expert тепер можна інтегрувати з платформою для автоматизації будівлі EcoStruxure Building Operation за допомогою розширення Smart Connector. Завдяки цій інтеграції, EcoStruxure Building Operation зможе зображати інформацію про стан доступу до дверей, датчиків охоронної сигналізації, поверхи та зони будівлі, а також дозволить здійснювати централізоване управління сигналами тривоги. Можливості графічної системи, такі як TGML і скрипти, допомагають представити стан систем безпеки в зручному і наочному вигляді.

Рішення дозволяє власникам будинку та експлуатаційним службам уніфікувати всю інформацію про будівлю і контроль доступу, щоб керувати системою безпеки більш ефективно. В результаті інтеграції користувачі EcoStruxure Building Operation отримують доступ до перегляду стану системи й управління її компонентами на будь-яких пристроях. Обмін інформацією формує повну картину роботи всіх систем будівлі, відкриває нові можливості щодо підвищення енергоефективності, допомагає знизити витрати на експлуатацію та обслуговування інтегрованих систем.

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