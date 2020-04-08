Schneider Electric обновила модельный ряд настенных шкафов NetShelter WX

8 апреля 2020 г., 16:15

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Компания Schneider Electric анонсировала расширение линейки шкафов NetShelter WX.



Как отмечается, новые шкафы NetShelter WX для настенного монтажа высотой 6U, 9U и 12U, глубиной 400 и 600мм открывают новые возможности и подходы в размещении сетевого оборудования без необходимости в активной вентиляции и с возможностью контроля и управления доступом.



Новые модели предназначены для размещения активного и пассивного сетевого оборудования стандартной глубины для построения малых коммутационных узлов в приложениях, где малый форм-фактор, надежность и безопасность имеют первостепенное значение.



Также подчеркивается, что шкафы линейки NetShelter WX совместимы с широким ассортиментом продуктов Schneider Electric — ИБП, PDU, устройства мониторинга семейства NetBotz и средства организации кабелей, что обеспечивает необходимую функциональность для периферийных вычислений, включая удаленный контроль и управление доступом, видеонаблюдение и мониторинг окружающей среды.



Производитель отмечает следующие преимущества новых настенных шкафов линейки NetShelter WX:

превосходная пассивная конвекция и надежное, бесшумное охлаждение установленного оборудования за счет перфорированной передней двери и перфорации на боковых стенках;

возможность контроля и управления доступом средствами NetBotz;

экономия пространства — настенный монтаж позволяет компактно разместить телекоммуникационное оборудование, не занимая места на полу;

широкий ассортимент типоразмеров 6U, 9U, 12U и 13U;

дверца шкафа открывается на 180 градусов, что упрощает и ускоряет процесс монтажа оборудования;

отлично подходит для размещения в коммутационных помещениях и серверных комната;

поставляется в собранном виде.

Для вашего удобства и быстрого конфигурирования комплексных решений на базе NetShelter WX предлагаем воспользоваться утилитой Schneider Electric Local Edge Configurator.

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