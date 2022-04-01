СБУ викрила нову ворожу ботоферму

1 апреля 2022 г., 10:55

Як повідомляється вона працювала виключно по нашим військовим і співробітникам правоохоронних відомств. А саме - через розсилку СМС із пропозиціями здатися та перейти на бік окупантів.



Таким чином спецслужби рф намагалися провести спеціальну інформаційну операцію і розхитати морально-психологічний стан українських силовиків.



«Исход событий предрешен! Будьте благоразумны и откажитесь от поддержки национализма и дискредитировавших себя руководителей страны уже сбежавших из столицы!!!» – говорилося в брехливих СМС.



Ботоферму досить швидко виявили та знешкодили кіберфахівці СБУ. За час своєї недовгої роботи через цей канал ворог відправив близько 5 тис. СМС.



Найцікавіше, що все обладнання було розміщене на Дніпропетровщині, але дистанційно керувалося з рф.



Власник помешкання зізнається, що навіть не здогадувався про свою роль у «спецоперації» ворога.



Наразі вся техніка вилучена, а з усіма причетними СБУ проводить відповідні заходи.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист