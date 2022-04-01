 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

СБУ викрила нову ворожу ботоферму

1 апреля 2022 г., 10:55

Як повідомляється вона працювала виключно по нашим військовим і співробітникам правоохоронних відомств. А саме - через розсилку СМС із пропозиціями здатися та перейти на бік окупантів.

Таким чином спецслужби рф намагалися провести спеціальну інформаційну операцію і розхитати морально-психологічний стан українських силовиків.

«Исход событий предрешен! Будьте благоразумны и откажитесь от поддержки национализма и дискредитировавших себя руководителей страны уже сбежавших из столицы!!!» – говорилося в брехливих СМС.

Ботоферму досить швидко виявили та знешкодили кіберфахівці СБУ. За час своєї недовгої роботи через цей канал ворог відправив близько 5 тис. СМС.

Найцікавіше, що все обладнання було розміщене на Дніпропетровщині, але дистанційно керувалося з рф.

Власник помешкання зізнається, що навіть не здогадувався про свою роль у «спецоперації» ворога.

Наразі вся техніка вилучена, а з усіма причетними СБУ проводить відповідні заходи.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  