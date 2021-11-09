Сбором данных о пользователях «грешат» все популярные Android-смартфоны

9 ноября 2021 г., 16:15

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Хотя в последние годы законы о защите личной информации были приняты в многих странах, в том числе в государствах-членах ЕС, Канаде и Южной Корее, практика сбора пользовательских данных всё ещё широко распространена.

Истинный масштаб обмена данными с мобильных телефонов Android проиллюстрировало углублённое исследование, которое было выполнено Тринити-колледжем Дублина (Ирландия) и университетом Эдинбурга (Шотландия). Сотрудники этих академических учреждений изучили данные, пересылаемые шестью вариантами ОС Android, разработанными Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme, LineageOS и eFoundation (/e/OS).

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Было показано, что даже в минимальной конфигурации и при неиспользуемом телефоне, адаптированные производителем варианты Android (за заметным исключением ориентированной на приватность /е/OS,) передают значительный объём информации разработчику ОС и третьим сторонам. При этом, от такого сбора данных нет возможности отказаться.

Так, производители всех ОС кроме /e/ «видят» перечень приложений, установленных пользователем.

Телефон Xiaomi передаёт сведения обо всех экранах приложений, просматриваемых пользователем, показывая, например, время и продолжительность телефонных звонков.

Клавиатура Swiftkey на телефоне Huawei отправляет в Microsoft историю использования этого приложения, показывая, например, когда пользователь вводит текст или ищет контакты через панель поиска.

Samsung, Xiaomi, Realme и Google собирают долгоживущие идентификаторы устройств, например серийный номер оборудования, а также сбрасываемые пользователем рекламные идентификаторы. Всякий раз, когда пользователь обнуляет рекламный идентификатор, новое значение может быть повторно связано с тем же устройством, что потенциально подрывает сам смысл сброса рекламных идентификаторов.

Сторонние системные приложения, например, от Google, Microsoft, LinkedIn и Facebook, предустановлены на большинстве мобильных телефонов и собирают данные без ведома их владельцев.

Приступая к исследованию, авторы рассчитывали найти спорадическую передачу данных от клиентских устройств к серверами ОС, однако то, чему они оказались свидетелями, выходит далеко за рамки допустимого и вызывает серьёзную озабоченность состоянием дел с защитой приватности в Android.

«Я надеюсь, что наша работа станет пробуждающим звонком для общественности, политиков и регулирующих органов. Настоятельно необходимы серьезные действия, которые дали бы людям реальный контроль над данными, утекающими с их телефонов», – заявил Дуг Лейт (Doug Leith), профессор Школы компьютерных наук и статистики дублинского Тринити-колледжа.

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