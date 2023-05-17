SAP впроваджує Business AI у весь свій пакет рішень

17 мая 2023 г., 12:35

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SAP впроваджує нові можливості штучного інтелекту у весь свій портфель додатків для планування ресурсів підприємства. Про нові рішення було оголошено сьогодні на щорічній конференції користувачів Sapphire 2023 в Орландо.

Як наголошується, поєднання штучного інтелекту з великими галузевими даними та глибокими знаннями процесів дозволить клієнтам автоматизувати багато критично важливих бізнес-функцій і вирішувати багато нагальних проблем швидше, ніж це було можливо раніше.

На конференції компанія анонсувала низку нових функцій з підтримкою штучного інтелекту у своєму хмарному ERP-рішенні SAP S/4HANA Cloud.

SAP Business AI призначений для виконання декількох ролей, допомагаючи фінансовим відділам контролювати витрати і знижувати ризики шляхом виявлення і швидкого реагування на зміни в настроях клієнтів. Відділи продажів зможуть автоматизувати різні функції обробки замовлень, усуваючи необхідність вводити дані вручну, щоб пришвидшити обробку замовлень.

Оголошено, що штучний інтелект буде впроваджений у програмне забезпечення SAP для управління витратами та SAP Business Network, щоб допомогти фахівцям із закупівель ефективніше орієнтуватися в мінливій динаміці ринку, взаємодіяти з постачальниками, обирати товари та послуги і забезпечувати дотримання нормативних вимог.

Функція інтелектуальної конвертації рахунків-фактур полегшить командам роботу з новими постачальниками, а нова функція керованої купівлі 360 в SAP Ariba Buying на основі штучного інтелекту обіцяє спростити операційні процеси закупівель.

АІ також допоможе командам, які використовують SAP Central Invoice Management, визначати найбільш релевантні статті розходів, тим самим підвищуючи швидкість автоматизованої обробки рахунків і заощаджуючи цінний час бухгалтера.

Портфель програмного забезпечення SAP Customer Experience поповнюється додатком-компаньйоном на основі штучного інтелекту, який обіцяє допомогти підвищити коефіцієнт конверсії та операційну ефективність для відділів продажів, комерції та послуг. Тим часом SAP S/4HANA Cloud виграє від "вбудованої підтримки", яка з'явиться наступного місяця, завдяки якій користувачі зможуть повідомляти про проблеми, не залишаючи сторінки, над якою вони працюють, і АІ, який спрощує позначення проблем до їх виникнення. Користувачі матимуть доступ до спеціального та проактивного контенту підтримки в режимі реального часу, а також отримуватимуть сповіщення про критичні проблеми з продуктом.

SAP Signavio Process Manager використовуватиме генеративний АІ для визначення найбільш придатних і готових до використання моделей процесів і ключових показників ефективності з метою прискорення управління бізнес-процесами. Водночас SAP впроваджуватиме штучний інтелект у різні галузеві рішення. Наприклад, SAP Predictive Replenishment використовуватиме АІ для автоматичного розрахунку та замовлення продуктів для оптимізації управління запасами. Відділи продажів зможуть використовувати SAP Intelligent Product Recommendations, навчений на даних про продажі, щоб рекомендувати оптимальні конфігурації продуктів, які найкраще відповідають потребам клієнтів.

З іншого боку, портфель програмного забезпечення SAP для управління людським досвідом отримає переваги від АІ, який допомагає оптимізувати управління людськими ресурсами та підвищує цінність для працівників. SAP SuccessFactors використовуватиме АІ для кращого розуміння навичок персоналу, щоб HR-команди могли надавати працівникам можливості безперервного розвитку, одночасно спрямовуючи людей на кращу підтримку компанії.

За словами представників компанії, аналітичний центр SAP SuccessFactor, який буде доступний наприкінці цього року, забезпечить основу для створення та підтримки портфоліо навичок співробітників, повідомляє SAP. АІ допоможе працівникам продемонструвати свої навички, сильні сторони, стилі роботи та уподобання, а також отримати персоналізовані рекомендації щодо кар'єрного росту, навчальних проєктів та наставників.

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