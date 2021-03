Главная » Статьи SAP Украина: стратегия и основные приоритеты в 2021 г. Автор – Леонид Бараш , 23 марта +22

голоса Tweet SAP — один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений, который помогает организациям любого масштаба и разной специализации более эффективно управлять своим бизнесом. В начале марта SAP Украина провела виртуальную конференцию, на которой топ-менеджеры компании рассказали о стратегии, планах и приоритетах в регионе в 2021 г. Стратегия, в частности, включает такие направления как облачные услуги, переход на S/4HANA, цифровая трансформация органов управления и развитие рынка. Стратегия компании SAP в Украине в 2021 г. Открывая конференцию, управляющий директор SAP Украина Максим Матяш отметил, что для проведения данного мероприятия есть много важных причин. Он надеется, что представленная информация будет интересна и полезна для заказчиков SAP, а те, в свою очередь, предоставят интересную информацию для компании. Конференция продолжилась выступлением управляющего директора в Южной и Восточной Европе Жозефин Галла (Josephin Galla). Она работает в SAP уже более 13 лет, а на должности управляющего директора кластера Юго-Восточной Европы — семь месяцев. В качестве вступления Жозефин Галла привела ряд цифр, характеризующих деятельность SAP в кластере Юго-Восточной Европы. Это около 2 тыс. сотрудников, более 1600 клиентов и 90 партнеров. Она также отметила рост на 10% облачных предложений в 2020 г. по сравнению с 2019 г., в рамках кластера. Жозефин Галла: "Украина — это очень перспективный рынок, который быстро развивается, на котором есть разнообразные игроки, готовые к цифровой трансформации, готовые переходить в облако" Выступающая обратила внимание на значение украинского рынка для SAP. Украина является не только одной из наибольших стран в регионе, но и бизнес компании здесь развивается достаточно динамично. Кроме этого, Жозефин Галла отметила, что здесь быстро развиваются цифровые технологии, и страна очень хочет осуществить цифровую трансформацию. "В отличие от многих западных стран, которые только думают о необходимости осуществления цифровой трансформации, Украина не только к ним готова, но и делает большие шаги для перехода на цифровые способы работы и обработки разнообразной информации как в государственном, так и в частном секторах", отметила она. Например, совсем недавно Жозефин познакомилась с цифровым электронным паспортом, с цифровым ID, которое разрабатывается в Украине. Еще одним аспектом привлекательности украинского рынка является то, как охотно украинцы начинают использовать облачные технологии. Компания видит, как страна стремится провести цифровую трансформацию и хочет ее в этом поддержать. Наконец, Украина — это очень перспективный рынок, который быстро развивается, на котором есть разнообразные игроки, готовые к цифровой трансформации, готовые переходить в облако. Возвращаясь к теме показательных клиентов и того, что SAP сделала за последний год, Максим Матяш отметил, что на фоне локдауна было продведено много инсталяций. Так, в компании «Фармак» после установки системы оценки и постановки целей SAP SuccessFactor исполнение и ежегодная оценка компетенций стала занимать примерно вдвое меньше времени, чем прежде. Также на 95% сократилось время на поиск и сбор информации для принятия управленческих решений в области HR. Если говорить о «Метинвесте», то эта компания запустила большое количество проектов SAP в области инноваций. Например, она первой в регионе внедрила решение SAP Innovation Management и благодаря этому скорость, качество и результативность этого процесса существенно повысились. В этой же компании была также внедрена система SAP SuccessFactor благодаря которой время постановки целей и оценки результатов также снизилось вдвое. «Метинвест» подтвердил экономический эффект внедрения не только в процентах, но и в деньгах. Так, за пять лет на тех производствах, где автоматизировали процесс постановки целей и оценки результатов, они сэкономили более 2 млн. долл. И таких проектов довольно много. В заключение Максим Матяш отметил, что становится очевидным готовность Украины к инновациям, к использованию облачных технологий. И эти показательные истории являются свидетельством об успехах. SAP старается быть готовой к современным вызовам и старается сделать готовой к ним свою партнерскую экосистему, чтобы обеспечить клиентам доступ к этим технологиям. Именно поэтому SAP активно работает над тем, продолжила Жозефин Галла, чтобы предоставить разнообразные облачные предложения для улучшения услуг в государственном и в частном секторах. В начале января этого года компания запустила новую услугу, которая, вообще говоря, называется «Растем с SAP». Если попытаться кратко выразить основную идею, которая лежит в основе нового решения, то она, примерно, звучит так: «SAP хочет предоставлять новые разнообразные бизнес-решения как сервис для всех своих партнеров, а также для своих клиентов». Компания действительно считает, что она услышала все то, о чем с ней говорили и представители бизнеса, и представители госсектора, услышала, что именно они хотят автоматизировать в своей деятельности, и предложила, как это можно сделать. В рамках этих разговоров с бизнес-партнерами SAP поняла, что есть три основных вопроса, которые больше всего их беспокоят. Особенно, если речь идет о том, что было определено как «умное производство». Умное производство — перспективный путь развития Компания осознала, что самый первый вопрос, который волнует ее бизнес-партнеров, это что такое, в общем, умное производство? Что именно это предусматривает, каким образом определяется, насколько производство является умным, насколько умным есть бизнес, который они ведут? Второй вопрос, который также был важным для партнеров, это каким именно образом можно преобразовать их производство в умное, что для этого необходимо сделать, что должно включаться в цифровую трансформацию? Нужно ли стартовать с какой-то отдельной функции, или с закупок, или с ИТ-функций? Или необходимо начать внедрение определенной общей платформы, или начинать с изменения людей? То есть возникало значительное количество вопросов, как именно можно осуществить эту цифровую трансформацию. SAP понимала, что для ее клиентов важно выработать путь цифровой трансформации, каким они могут идти для достижения собственной цели. И в третьих, в рамках этих двух вопросов возникал еще один: каким образом можно избежать сотрудничества с разными игроками на рынке, которые предлагают различные услуги для внедрения цифровой трансформации. То, с чем постоянно сталкиваются клиенты SAP, предусматривает, что для осуществления цифровой трансформации необходимо взаимодействовать с большим количеством разных подрядчиков, которые предоставляют услуги разного типа. Выходило, что, например, для разработки цифровой инфраструктуры нужно работать с одними партнерами, для разработки программных решений — абсолютно с другими партнерами. Партнеры SAP не имеют времени для того, чтобы сосредоточиться над вызовами цифровой трансформации, которые возникают в процессе этого преобразования. Они должны концентрироваться над ведением непосредственно своего основного бизнеса и не обращать внимания на огромное количество вызовов, которые возникают параллельно с цифровой трансформацией. Им нужно единое решение, один путь для проведения цифровой трансформации. Таким образом, опираясь на эти три основных запроса, которые SAP услышала от своих клиентов и партнеров, компания поняла, что она может предложить такую услугу, может предложить цифровую инфраструктуру параллельно со всем ПО, а также с аналитическими решениями, и все это в рамках одного договора, одного контракта. Если коротко подытожить, то это и есть Rise with SAP — программа роста с SAP. Компания прислушалась к просьбам и к потребностям своих клиентов и решила предложить им этот единый договор, одну компанию, которая будет предоставлять им весь комплекс услуг. Нет необходимости распылять процесс цифровой трансформации между 15 разными компаниями. В рамках этого предложения заказчик имеет один договор, одну компанию, которая осуществляет процесс цифровой трансформации, которая может покрыть весь спектр необходимых услуг. Простота использования позволит клиентам SAP сконцентрироваться непосредственно на ведение своего основного бизнеса. Это позволяет им лучше присмотреться к взаимодействиям с их операционной деятельностью и к нуждам и опыту их клиентов, они могут лучше проанализировать ситуацию на рынке, каковы потребности их клиентов, каким образом можно усовершенствовать их клиентский опыт и таким образом увеличить свою прибыль. Жозефин Галла еще раз подчеркнула, что это не какое-то очередное обновление разнообразных решений, которые предлагает компания, это абсолютно новый способ работы с клиентами и партнерами. Отмечается, что вся экосистема опыта компании SAP и ее партнерских компаний будет доступна на каждом шаге цифровой трансформации. И, конечно, это одновременно обозначает увеличение доходов и улучшения результативности, поскольку SAP может предложить достижение целей за более короткое время и без высоких дополнительных затрат. Новый способ работы с клиентами, более простой и более экономный - с его помощью можно снизить около 20% операционных расходов и на 87% улучшить использование затрат, которые делаются в границах SAP. Максим Матяш поблагодарил Жозефин за прекрасное выступление и добавил, что уже начаты первые работы в рамках программы Rise. Она достаточно новая, но пользуется большим спросом. Он выразил уверенность, что очень скоро будут получены первые положительные истории успеха. Представительство SAP в Украине делает все, чтобы это ускорить, и считает, что эта программ нужна клиентам в Украине. Украина является стратегическим рынком для SAP В сессии Q&A был задан вопрос, есть ли у SAP решения для работы украинских компаний на внешних рынках? Максим Матяш ответил, что имеется заранее настроенное решение по взаимодействию с экосистемой бизнес-партнеров. Речь идет о SAP Ariba, облачном решении для электронных закупок и управления цепочкой поставок, доступном в режиме 24×7. Оно простое в развертывании, обеспечивает быстрое получение результата для крупных организаций и компаний средней величины. Это наибольшая глобальная платформа для торговли, и на этой платформе компании, в первую очередь, юридические особы, представлены всему рынку. Таким образом, используя технологию Rise, клиенты SAP получают доступ к взаимодействию с глобальной экосистемой своих существующих и потенциальных бизнес-партнеров. Это значительно увеличивает конкурентоспособность украинских компаний на внешних рынках. Максим Матяш отметил что уже начаты первые работы в рамках программы Rise В свою очередь, Жозефин Галла дополнила, что, говоря про преимущества цифровой трансформации, нужно понимать, почему ее необходимо осуществлять и каким образом она может обеспечить конкурентные преимущества предприятий. Это, по ее мнению, чрезвычайно важно, потому что кроме предложения Rise with SAP, у компании уже есть разработанный фреймворк, который запущен за несколько лет до этого. Он называется «умное производство», и он предусматривает консультационную помощь, когда, например, специалисты SAP могут просчитать, в каком состоянии находится та или иная компания на данный момент, каким образом она может превратиться в умное производство и какие преимущества она получит вследствие этой трансформации. В то же время, SAP понимает необходимость обучать людей, как именно такая трансформация может быть осуществлена. Это является ответственностью компании и ее партнеров. Очередной вопрос был о том, какова доля украинских разработчиков в глобальном бизнесе SAP? На самом деле, сказала Жозефин Галла, такой подсчет не проводился. Но в Киеве есть около 50 разработчиков, которые работают над цифровой системой цепочки поставок. В целом же насчитывается 690 разработчиков компании по всему миру. Замовлення хмари в декілька кліків. UCloud запустив хмарний чат бот! +22

голоса Tweet Напечатать Отправить другу Читайте также О чем говорят безопасники • [19 марта] – Евгений Куликов

– QNAP и Seagate о надежном хранении данных • [17 марта] – Тимур Ягофаров

– Check Point CPX 360 2021 • [11 марта] – Леонид Бараш

– Lenovo Reshape Your Reality — онлайн встреча с партнерами • [3 марта] – Тимур Ягофаров

– Dell Let’s Bring It — о бизнесе и решениях • [4 февраля] – Тимур Ягофаров