SAP совершенствует технологическую платформу для бизнеса

23 июля 2020 г., 12:35

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В рамках онлайн-конференции Sapphire Now Converge было объявлено, что компания SAP усовершенствовала основные компоненты технологической платформы для бизнеса, чтобы помочь клиентам во всех отраслях преодолеть препятствия, возникающие из-за необходимости обработки большого количества данных, сложности ИТ и изменчивости бизнеса.

Независимо от типа ландшафта (локального, в облаке или гибридного) технологическая платформа для бизнеса SAP предоставляет компаниям возможности:

управлять различными хранилищами данных в режиме реального времени с помощью SAP HANA;

интегрировать и расширять корпоративные программы в любом ИТ-пространстве с помощью пакетов SAP Cloud Platform Integration и SAP Cloud Platform Extension Suite;

анализировать данные для лучшего планирования и принятия решений с помощью облачных приложений SAP Analytics и SAP Data Warehouse Cloud;

постоянно совершенствовать бизнес и внедрять инновации с помощью новых интеллектуальных технологий.

Более 32 тыс. клиентов используют технологическую платформу SAP HANA, которая представлена на рынке 10 лет. Последняя версия платформы, выход которой был запланирован на конец июня, поддерживает гибридные сценарии на базе платформы SAP HANA Cloud и предоставляйте новые возможности, в частности усовершенствованное расширение SAP HANA с собственным хранилищем для упрощения управления данными и снижение общей стоимости пользования.

По прогнозам IDC, клиенты SAP HANA обеспечат более 600% среднегодовой доходности инвестиций за пять лет. SAP HANA Cloud является мощной основой для управления данными и аналитикой для таких инновационных решений, как SAP Data Warehouse в облаке. Теперь решение доступно также в AWS и Microsoft Azure, чтобы обеспечить большую гибкость и выбор для клиентов, которые переходят в облако. В начале июля SAP планирует открыть тестовый доступ к SAP HANA Cloud.

SAP Data Warehouse Cloud и SAP Analytics Cloud охватывают расширенную линейку предварительно встроенных пакетов бизнес-контента, содержащих сквозные бизнес-сценарии, которые отвечают на ключевые бизнес и технические вопросы компаний, имеющих целью быстро получить оценку на основе данных. До последнего обновления SAP Data Warehouse Cloud входит бизнес-контент, ориентированный на отрасль розничной торговли. Ожидается, что стремительно растущая экосистема с сотнями партнеров, предоставит большее количество предварительно настроенных сценариев и данных для SAP Data Warehouse Cloud в SAP App Center.

В начале третьего квартала, чтобы помочь пользователям и аналитикам легче создавать понятные модели данных, планируется выпустить новую функцию бизнес-уровня SAP Data Warehouse Cloud.

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