SAP інвестує 20 млрд євро у суверенні хмарні технологій у Європі

3 сентября 2025 г., 13:25

Компанія SAP оголосила про новий комплексний підхід до цифрового суверенітету та розвитку інновацій на базі штучного інтелекту. Інвестиції складуть понад 20 млрд євро.





Як зазначається, розширений портфель SAP Sovereign Cloud надає європейським клієнтам доступ до комплексних технологічних рішень, включаючи SAP Cloud Infrastructure та SAP Sovereign Cloud On-Site.





«Лідерство Європи в наступну еру цифрових інновацій, особливо у сфері штучного інтелекту, залежатиме від того, наскільки ефективно ми використовуватимемо АІ для вирішення унікальних галузевих проблем. Завдяки розширеній пропозиції SAP Sovereign Cloud ми робимо повний спектр хмарних інновацій та можливостей штучного інтелекту доступними для всіх ринків та галузей, включаючи державний сектор та середовища з підвищеними регуляторними вимогами, водночас гарантуючи, що ці рішення будуть надані у суверенній моделі та на умовах самих клієнтів», – зазначив Томас Зауерессіг, член виконавчої ради SAP SE, Customer Services & Delivery.





SAP Sovereign Cloud пропонує нові моделі розгортання, які дозволяють клієнтам контролювати інфраструктуру, платформи й програмне забезпечення відповідно до локальних регуляцій та операційних потреб. Це забезпечує гнучкість для безпечних інновацій і масштабування без втрати відповідності законодавству.





Рішення SAP Sovereign Cloud включають:

SAP Cloud Infrastructure (у Європі): власна IaaS-платформа SAP (інфраструктура як послуга), що працює на open-source технологіях у мережі дата-центрів SAP. Всі дані зберігаються в межах ЄС для відповідності регламентам із захисту даних.

SAP Sovereign Cloud On-Site: інфраструктура SAP, розгорнута у дата-центрі клієнта або обраному ним провайдері. Це забезпечує максимальний рівень суверенітету даних, операцій, технологій і правової відповідності, зберігаючи інноваційність хмарної архітектури SAP.

Delos Cloud (Німеччина): безпечне суверенне хмарне рішення, яке підтримує швидку й гнучку трансформацію державного сектору з урахуванням національних вимог до суверенітету.

Завдяки SAP Sovereign Cloud клієнти не лише отримують контроль над своєю інфраструктурою, але й повною мірою використовують потенціал хмарних рішень SAP. Ця пропозиція дозволяє організаціям запускати SAP Business Suite у власному середовищі, користуючись перевагами інноваційних рішень, включаючи платформу SAP Business Technology Platform (SAP BTP) та вбудовані можливості SAP Business AI.





Сьогодні SAP Sovereign Cloud вже доступний у кількох країнах, і найближчим часом географія буде розширюватися. Його підтримують сотні локальних експертів та широкий набір сертифікацій. Це гарантує повний суверенітет у вимірах даних, операцій, технологій і правової відповідності, надаючи клієнтам контроль і впевненість у безпечних інноваціях.

