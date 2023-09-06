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SAP фінально припинить підтримку партнерів і клієнтів у рф до кінця року

6 сентября 2023 г., 11:35
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Мордорські ЗМІ повідомляють, що SAP припинить підтримку партнерів і клієнтів у Росії до 31 грудня 2023 року. І це буде включати блокування доступу до корпоративної системи техпідтримки для отримання оновлень ПЗ, патчів безпеки і розміщення заявок на допомогу в рамках чинних контрактів.
 
Листи від німецького розробника систем управління ресурсами організацій SAP про відключення підтримки отримали близько 100 великих клієнтів компанії в росії.
 
Слід зазначити, що повна заміна SAP на багатьох великих підприємствах рф поки неможлива, оскільки рішення компанії відповідають за роботу базових систем, а повноцінних доступних аналогів найближчим часом не буде.
 
Наприклад у квітні цього року "Аерофлот" запустив процес міграції з SAP на 1С:ERP. Експерти вважають, що міграція займе близько двох років і обійдеться приблизно в 1 млрд рублів (умовно у 10 млн дол.).
 
Слід зазначити, що на початку березня 2022 року SAP зупинила бізнес у рф у зв'язку із санкціями і, крім того, зупинила всі продажі послуг і продуктів клієнтам із РФ і Білорусі. А у квітні минулого року компанія оголосила, що остаточно йде зі страни-агресора.
 
SAP із січня 2023 року планувала повністю заблокувати російським клієнтам доступ до своєї корпоративної системи техпідтримки для отримання оновлень ПЗ.

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