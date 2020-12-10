Samsung выпустила телевизоры MicroLED с диагональю 110 дюймов

10 декабря 2020 г., 12:44

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Компания Samsung Electronics представила модель телевизора Samsung MicroLED с диагональю 110 дюймов и объявила о начале его предварительных продаж с сегодняшнего дня в Корее. В первом квартале 2021 г. телевизор будет доступен на глобальном рынке.



Samsung впервые продемонстрировала свою технологию MicroLED в 2018 году, представив The Wall — систему настраиваемых модулей, предполагающих профессиональную установку. Новая 110-дюймовая модель уже полностью собрана в заводских условиях, что упрощает установку и калибровку телевизора. Новинка обеспечивает удивительную насыщенность и яркость цветов, высокое качество аудио и доступ к интеллектуальным функциям прямо из коробки.



Отмечается, что массовое производство домашних телевизоров размером 110 дюймов по технологии MicroLED стало возможно благодаря новому производственному процессу, созданному на базе наработок из полупроводникового бизнеса Samsung. Это позволило упростить производство, выпуск и монтаж панелей MicroLED.



В телевизорах MicroLED применяются светодиоды размером в несколько микрон, которые излучают свет необходимого цвета, образуя собственные структуры пикселей, что позволяет отказаться от подсветки и цветофильтров, которые устанавливаются в обычные дисплеи. В результате дисплей с разрешением 4К с 8 миллионами пикселей способен воспроизвести 100% цветовых гамм DCI и Adobe RGB. Кроме того, светодиоды MicroLED изготовлены из неорганических материалов, что обеспечивает высокое качество изображения на протяжении всего срока службы, который составляет до 100 000 часов или более десяти лет.



Также новинка оснащена мощным процессором Micro AI, который способен полностью реализовать потенциал технологии, оптимизируя изображение в формате 4K HDR для каждой сцены.



Соотношение площади экрана телевизора к корпусу составляет 99,99%, также в новом дисплее полностью отсутствует черная матрица (black matrix) и лицевая панель. Таким образом, пользователи видят только сам экран, что обеспечивает эффект полного погружения при просмотре.

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