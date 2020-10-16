Samsung восстанавливает позиции на рынке смартфонов

16 октября 2020 г., 17:35

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После негативных событий весны нынешнего года, связанных с обвалом ключевых рынков сбыта в Европе и Индии, уже к концу лета Samsung удалось частично отвевать утраченные позиции. По оценкам аналитиков из Counterpoint Research, доля вендора на начало сентября достигла 22%, тогда как в апреле опустилась до 20%. Большим подспорьем в части роста доли оказался рынок Индии, где результат вендора был лучшим с 2018 г. Причем, свою весомую роль сыграла не только агрессивная стратегия развития онлайновых каналов сбыта. На фоне обострения китайско-индийских отношений все больше жителей страны отдавали предпочтение смартфонам, не связанным с производителями из Поднебесной. Корейский Samsung в этой ситуации оказался наиболее востребованным брендом.

Позиции Huawei, подорванные, в том числе, торговыми санкциями со стороны правительства США, ослабли с 21 до 16%. Apple, напротив, сумела сохранить свою долю в межсезонье. Длительный жизненный цикл iPhone 11 и успешно стартовавший iPhone SE помогут вендору продержаться до ноябрьского старта iPhone 12. Xiaomi показала заметный рост продаж, причем наиболее высокие темпы роста были продемонстрированы там, где раньше было сильным присутствие Huawei, в частности в Центральной и Восточной Европе.

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