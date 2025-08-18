Samsung випускає перший у світі телевізор з технологією Micro RGB

18 августа 2025 г., 16:35

Компанія Samsung Electronics America оголосила про офіційний запуск телевізора Micro RGB, першого у світі дисплея з мікроскопічним RGB-підсвічуванням за надзвичайно великим і повністю імерсивним 115-дюймовим екраном.



Цей телевізор, що визначає нову категорію, побудований на основі запатентованої Samsung технології Micro RGB, яка розміщує індивідуально керовані червоні, зелені та сині Micro LED — кожен розміром менш як 100 мкм — в ультратонкому візерунку за панеллю. На відміну від більшості звичайних підсвічувань, така архітектура забезпечує точне керування кожним червоним, зеленим і синім світлодіодом, що дає перше в галузі 100% покриття кольорів BT.2020, міжнародного стандарту точності кольорів, встановленого Міжнародним союзом електрозв'язку (ITU).



«Micro RGB досягає безпрецедентної точності в управлінні мікрометровими RGB-світлодіодами, підвищуючи планку точності кольорів і контрастності в споживчих дисплеях», — сказав Таєйон Сон (Taeyong Son), виконавчий віцепрезидент і керівник команди досліджень і розробок підрозділу Visual Display (VD) компанії Samsung Electronics. «Цим запуском ми встановлюємо стандарт на ринку великоформатних телевізорів преміумкласу і підкріплюємо наше прагнення до інновацій у галузі дисплеїв наступного покоління».



Ця нова інновація, що працює на базі AI-двигуна Samsung Micro RGB, використовує AI-обробку для точного контролю червоного, зеленого та синього підсвічування для виведення кольору на новий рівень, а також для оптимізації зображення та звуку. Ця передова технологія аналізує кожен кадр у реальному часі та автоматично оптимізує виведення кольору для більш реалістичного та захватного зображення. За допомогою AI, Micro RGB Color Booster Pro розпізнає сцени з тьмяними кольоровими тонами, щоб інтелектуально покращити кольори у всьому контенті для більш яскравого та перегляду, що захоплює.



Крім того, дисплей оснащений технологією Micro RGB Precision Color, яка надає новому рівню інтенсивного занурення у кіно. Ця технологія точно і ретельно контролює кольори, додаючи глибину та об'єм для рівня деталізації, який майже не відрізняється від реального життя. Телевізор Samsung Micro RGB також отримав сертифікат «Micro RGB Precision Color» від Verband der Elektrotechnik (VDE), провідного німецького інституту сертифікації електротехніки.



Телевізор Samsung Micro RGB розроблений з використанням найсучаснішої технології Glare Free, яка мінімізує відблиски навіть в умовах яскравого освітлення, забезпечуючи більш комфортний і зосереджений перегляд. Окрім продуктивності нового покоління, надтонкий металевий дизайн телевізора Micro RGB має витончений мінімалістичний профіль, який пасує до будь-якого інтер'єру.



Завдяки інтегрованій технології Samsung Vision AI дисплей пропонує більш інтелектуальний перегляд, забезпечуючи такі функції, як оновлена функція «Натисни, щоб шукати», що працює на базі Samsung Bixby. Глядачі можуть задавати Bixby контекстні питання про вміст на екрані та отримувати відповіді природною мовою, а також отримувати доступ до біографій акторів, пов'язаного вмісту та рекомендацій у реальному часі, не відволікаючись від екрана.



Телевізор Samsung Micro RGB також захищений Samsung Knox, провідним у галузі рішенням для безпеки, розробленим для захисту конфіденційних особистих даних, і підтримує 7-річну безоплатну програму оновлення ОС Tizen від Samsung, яка забезпечує постійне вдосконалення програмного забезпечення та довгострокові оновлення.



Телевізор Samsung Micro RGB буде доступний у США за рекомендованою роздрібною ціною $29999. Він також доступний у Кореї, а в майбутньому планується глобальний запуск з різними розмірами, щоб задовольнити потреби клієнтів.

