Samsung ViewFinity S9 – новий 5K-монітор

19 июля 2023 г., 10:35

0

Tweet

Компанія Samsung Electronics оголосила про розширення лінійки моніторів ViewFinity 27-дюймовою моделлю ViewFinity S9. Новинка оптимізована для роботи з усіма інструментами, необхідними у таких галузях, як графічний дизайн та фотографія.



"Наш новий монітор з роздільною здатністю 5K покликаний забезпечити найвищу продуктивність та найкращі враження для професіоналів творчих та візуальних професій", - каже Хун Чунг, виконавчий віцепрезидент підрозділу візуальних дисплеїв компанії Samsung Electronics. "За допомогою лінійки ViewFinity ми забезпечимо творчим працівникам першокласний візуальний досвід, а також реалістичну чіткість кольорів та універсальні можливості підключення, необхідні для досягнення найкращих результатів у будь-якому проєкті".



Зазначається, що ViewFinity S9 з 27-дюймовим екраном з роздільною здатністю 5K (5120 x 2880) забезпечує робочий простір, який більш ніж на 50% більше, ніж в інших моніторів UHD. Він дозволяє професіоналам працювати з контентом надвисокої роздільної здатності без необхідності збільшувати масштаб, що дозволяє переглядати проєкти з роздільною здатністю 5K, зберігаючи всі інструменти редагування видимими на екрані.



Для ViewFinity S9 заявлено колірне охоплення 99% DCI-P3 і щільність зображення 218 PPI. А його типова яскравість 600 кд/м2 дозволяє працювати практично за будь-якого освітлення. Технологія калібрування Samsung допомагає користувачам досягти бажаної точності передачі кольору. При виробництві монітора його перенесення кольорів калібрується на заводі-виробнику, що забезпечує точність Delta E <2 відразу після установки.



У моніторі ViewFinity S9 використовується функція Smart Calibration, керована за допомогою смартфонів, що є першим досягненням у галузі: користувачі можуть у будь-який час зручно налаштувати екран ViewFinity S9 для отримання точних параметрів без дорогого складного калібрувального обладнання. Використовуючи програму SmartThings, користувачі можуть вибрати базовий режим калібрування для швидкого та простого налаштування балансу білого та гами або професійний режим для повного контролю колірної температури, яскравості, колірного простору та гами. Користувач може розпочати цей процес, просто направивши камеру смартфона на екран ViewFinity S9, а після калібрування переглянути звіт із докладним описом виконаних налаштувань та точності кольору Delta E.



ViewFinity S9 також підтримує користувачів за допомогою сертифікованих TUV функцій Intelligent Eye Care, що знижують навантаження на очі навіть за тривалої роботи. Крім того, матовий дисплей Samsung обмежує відображення світла і відблиски на моніторі, зводячи до мінімуму фактори, що відвертають під час роботи.



ViewFinity S9 має універсальні можливості підключення для користувачів комп'ютерів Mac і Windows: крім USB-C він оснащений входами Thunderbolt 4 і mini DisplayPort. Сумісність із Thunderbolt 4 дозволяє заряджати пристрої потужністю до 90 Вт та передавати дані на швидкості до 40 Гбіт/с.



Монітор оснащений вбудованою 4K-камерою SlimFit, яка підключається за допомогою штирка pogo pin без додаткових кабелів та обладнання. Висока роздільна здатність камери забезпечує високу якість відеодзвінків у таких програмах, як Google Meet. Камера нахиляється відповідно до кута нахилу монітора, а функція автоматичного кадрування дозволяє зберігати видимість у кадрі навіть при зміні положення.



Монітор ViewFinity S9 містить тонкий металевий корпус. Підставка, що регулюється по висоті, відповідає рівню очей користувача, а екран може нахилятися в залежності від кута огляду. У режимі Pivot екран повертається на 90 градусів, що дозволяє користувачам читати довгі документи з меншою кількістю прокручування. Сумісність із кріпленнями VESA дозволяє користувачам економити місце на столі та не захаращувати його.



Вбудовані програми Smart TV забезпечують повноцінне користування телевізором, коли потрібно перейти на розваги після роботи. Оперативний доступ до популярних потокових додатків та передач без окремого ПК, вбудовані динаміки з адаптивним звуком Adaptive Sound+, що автоматично регулюють рівень шуму, та пульт дистанційного керування роблять цей монітор оптимальним рішенням як для роботи, так і для розваг.

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys