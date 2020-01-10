Samsung T7 Touch — портативный SSD со сканером отпечатков пальцев

10 января 2020 г., 13:35

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Компания Samsung Electronics объявила о выпуске портативного твердотельного накопителя (SSD) T7 Touch, который оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen 2.

Для Samsung T7 Touch заявлена скорость последовательного чтения 1050 МБ/с, а записи — 1000 МБ/с, что примерно в два раза быстрее, чем у предшествующей модели T5. Более того, устройство может достигать максимальной скорости при использовании интерфейса NVMe.

Для обеспечения дополнительной безопасности в T7 Touch впервые на твердотельных накопителях Samsung встроен сканер отпечатков пальцев, в дополнение к защите паролем и 256-битному аппаратному AES шифрованию. Кроме того, он оснащен светодиодным индикатором ‘Motion LED’, который позволяет пользователю определить состояние устройства. Весит новый SSD 58 грамм благодаря цельнометаллическому корпуса из алюминия.

Доступный в черном или серебристом цветах, накопитель T7 Touch представлен моделями емкостью 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. SSD поставляется с кабелем USB Type-C-to-C и кабелем USB Type-C-to-A и совместим с операционными системами Windows, Mac и Android.

Для SSD T7 Touch заявлены следующие розничные цены: 3999 грн за 500 ГБ, 6299 грн за 1 ТБ и 12299 грн за 2 ТБ. Новинка появится в январе на рынках 30 стран. Ожидается, что вслед за выпуском T7 Touch, во втором квартале 2020 г будет представлен портативный SSD-накопитель T7.

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