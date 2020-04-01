Samsung свернет производство ЖК-дисплеев к концу нынешнего года

1 апреля 2020 г., 11:05

В компании Samsung Display приняли решение прекратить выпуск жидкокристаллических панелей (LCD) на заводах в Южной Корее и Китае к концу этого года.



Samsung Display, подразделение южнокорейского технологического гиганта Samsung Electronics, еще в октябре объявляла, о приостановке одной из своих двух линий по выпуску ЖК-панелей из-за падения спроса на панели этого типа.



В октябре корейская компания также заявила, что инвестирует 10,72 млрд долл. в оборудование и исследования для модернизации производственных линий. Инвестиции рассчитаны на ближайшие пять лет и будут направлены на переоборудование линий по выпуску ЖК-панелей в производство более совершенных дисплеев на базе технологии «квантовых точек».



Компания LG Display, являющаяся конкурентом Samsung Display, в начале этого года также заявляла, что к концу 2020 г. остановит производство ЖК-панелей.

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