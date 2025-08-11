Samsung співпрацюватиме з Apple для виробництва чипів

11 августа 2025 г., 13:35

0

Tweet

За інформацією The Financial Times, Apple об'єднується з Samsung для виробництва цифрових датчиків зображення для майбутніх моделей iPhone. Це пов'язано з оголошенням Apple в середу про те, що компанія співпрацює з напівпровідниковим заводом Samsung в Остіні (шт. Техас), над запуском «інноваційної нової технології виробництва чіпів, яка раніше ніде у світі не використовувалася».



The Financial Times повідомляє, що Samsung використовуватиме передову технологію виробництва мікросхем для виробництва тришарових датчиків зображення для лінійки iPhone 18 наступного року, посилаючись на анонімні джерела, «обізнані з угодою». Наразі Sony є єдиним постачальником датчиків зображення для Apple, які виробляються в Японії за контрактом з TSMC. На відміну від Samsung, Sony не має заводу з виробництва мікросхем у США, що дозволило б їй уникнути введення мит на мікросхеми, вироблені за межами США.



«Ми як і раніше впевнені, що є лідерами у наданні сенсорних технологій нашим клієнтам, і будемо зосереджуватися на подальшому технологічному прогресі внаслідок збільшення розміру та щільності сенсорів», — йдеться в заяві Sony для The Financial Times.



Партнерство з Samsung пов'язане з розширенням американської виробничої програми Apple на 100 млрд дол., в рамках якої компанія інвестує 600 млрд дол., щоб перенести більшу частину свого ланцюжка постачання до США. «Завдяки тому, що ця технологія спочатку з'явиться в США, цей завод буде постачати чіпи, які оптимізують енергоспоживання та продуктивність продуктів Apple, включаючи пристрої iPhone, що постачаються по всьому світу», — йдеться в пресрелізі Apple.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6

0

Tweet