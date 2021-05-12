Samsung представила первый на рынке модуль памяти Compute Express Link (CXL)

12 мая 2021 г., 9:35

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Компания Samsung Electronics анонсировала выпуск первого в отрасли модуля с поддержкой нового стандарта Compute Express Link (CXL).



Как отмечается, новый модуль на базе Double Data Rate 5 (DDR5) позволит значительно повысить объем памяти серверных систем и увеличить пропускную способность, ускоряя выполнение задач, связанных с искусственным интеллектом и высокопроизводительными вычислениями.



Подчеркивается, что распространение ИИ и Big Data приводит к росту использования гетерогенных вычислений, при которых несколько процессоров работают параллельно для обработки больших объемов данных. Открытый, обладающий широкой отраслевой поддержкой протокол CXL, основанный на интерфейсе PCI Express 5.0, обеспечивает высокоскоростную передачу с малой задержкой между хост-процессором и такими устройствами, как серверные ускорители, буферы памяти и интеллектуальные устройства ввода-вывода. Также он повышает емкость памяти и пропускную способность, превосходя возможные ранее показатели. Для разработки технологий интерфейсов следующего поколения Samsung сотрудничает с рядом ЦОД и производителями серверов и чипов с момента создания консорциума CXL в 2019 году.



В отличие от обычной памяти на базе DDR, каналы которой ограничены, емкость модуля DDR5 Samsung с поддержкой CXL может быть увеличена до терабайтного уровня, значительно сокращая вызванные кэшированием задержки в работе.



Также отмечается, что новый модуль Samsung успешно прошел тестирование на серверных платформах Intel следующего поколения.

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