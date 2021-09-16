Samsung представила дисплей со встроенной веб-камерой FullHD

16 сентября 2021 г., 16:25

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Компания Samsung Electronics представила 24-дюймовый дисплей со встроенной веб-камерой S4, разработанный специально для тех, кто работает в гибридном режиме.



Как отмечается, благодаря интеграции камеры, динамиков и микрофона устройство позволяет пользователям легко подключаться к конференциям и общаться по видеосвязи.



Наличие FHD-камеры с разрешением 2 МП и инфракрасного модуля Samsung S4 упрощает пользователям участие в видеконференциях или посещение онлайн-уроков. Камера «выезжает» из монитора после легкого нажатия, позволяя сразу же приступить к онлайн-общению.



Сертификация Windows Hello позволяет снимать блокировку и заходить в систему всего 2 секунды. Биометрические датчики сканируют лицо пользователя, чтобы им не приходилось вводить пароль вручную для доступа к устройствам на ОС Window 10, приложениям и веб-сайтам.



Samsung S4 получил разрешение Full HD (1920×1080) и широкий угол обзора 178 градусов по горизонтали и вертикали, благодаря чему пользователи видят на экране яркие цвета и четкое изображение, а также могут просматривать контент под любым ракурсом. Встроенная веб-камера и динамики позволяют не подключать к дисплею дополнительные аксессуары, а благодаря множеству доступных портов устройство может работать как USB-хаб.



Эргономичная подставка Samsung S4, совместимая с Electronics Standards Association (VESA), обеспечивает высокую эффективность работы и комфорт благодаря своей конструкции и совместимости с Video. Регулируемая высота (HAS), возможность наклона, поворота и вращения позволяют каждому отрегулировать положение экрана в зависимости от своих потребностей.



Устройство имеет специальный режим защиты для уменьшения излучения вредного синего света и оснащено технологией Flicker Free, которая ликвидирует мерцание на экране. Монитор получил сертификат TÜV Rheinland, подтверждающий его безопасность для зрения пользователя.



Samsung S4 также оснащен встроенными двойными стереодинамиками мощностью 2 Вт, которые обеспечивают улучшенный звук при проведении видеоконференций и просмотре видео. Кроме того, монитор имеет на борту HDMI, DP, D-Sub и аудиовыход.

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