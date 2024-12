Samsung почала бета-тестування One UI 7 з акцентом на AI

5 декабря 2024 г., 16:59

Samsung Electronics голосила про вихід бета-версії One UI 7, яка пропонує потужні функції штучного інтелекту, спрощене управління та попередній перегляд покращеної АІ-екосистеми.

У компанії зазначають, що One UI 7 знаменує собою значний стрибок вперед, інтегруючи передові інструменти штучного інтелекту та мультимодальні можливості в кожну позицію інтерфейсу. При цьому створюється АІ-платформа, де кожна взаємодія відчувається природною та інтуїтивно зрозумілою.

One UI 7 – це суттєві оновлення функцій Galaxy AI1, включно з розширеними інструментами для написання текстів. Інтегровані в AI-можливості дають змогу користувачам підвищити продуктивність у будь-якій ситуації, коли текст можна вибрати, не перемикаючись між застосунками. Ця функція розширює потужні інструменти для написання текстів, які вже доступні користувачам Galaxy, пропонуючи опції на основі AI для узагальнення контенту, перевірки орфографії та граматики, а також автоматичного форматування нотаток у вигляді маркованих пунктів.

Оновлені функції дзвінків з One UI 7 розширюють можливості спілкування та зв’язку завдяки автоматичному запису дзвінків з підтримкою 20 мов. Коли запис дзвінків активовано, дзвінки автоматично розшифровуються для подальшого використання, усуваючи необхідність робити нотатки вручну. Користувачі можуть увімкнути/вимкнути функцію запису дзвінків, перейшовши в Налаштування > Застосунок для дзвінків.

Потужні АІ-функції в One UI 7 отримали новий вигляд, заснований на новій системі сповіщень, яка спрощує комунікацію з легким доступом з екрана блокування пристрою. Вона складається з панелі Now Bar, яка висвітлює відповідні дії в різних функціях, як-от Перекладач, Музика, Запис, Секундомір тощо. Now Bar зменшує необхідність постійно розблоковувати пристрій і дозволяє користувачам без зайвих зусиль працювати з ключовою інформацією. Планується, що Now Bar буде підтримуватися на майбутніх пристроях серії Galaxy S, що змінить вигляд екрана блокування, який в майбутньому буде продовжувати розвиватися, надаючи користувачам більш інтелектуальні можливості.

Усі ці оновлення функцій мають простий та ефектний дизайн, що вражає. Разом ці принципи формують впорядкований і цілісний досвід для користувачів Galaxy. One UI 7 зменшує візуальний безлад і створює привабливий інтерфейс, який резонує з користувачами на особистому рівні та забезпечує інтуїтивно зрозумілу мобільну роботу з усіма функціями штучного інтелекту.

Завдяки спрощеному домашньому екрану, переробленому дизайну віджетів One UI та доданим опціям персоналізації для застосунків, екран блокування та інші елементи працюють разом, надаючи користувачам детальний контроль над кожним елементом, що робить кастомізацію інтуїтивно зрозумілою та безперешкодною.

Оновлений користувацький інтерфейс камери забезпечує більш інтуїтивно зрозумілий контроль над розширеними налаштуваннями. Кнопки, елементи керування та режими камери було реорганізовано, щоб полегшити пошук потрібних функцій і надати вам чіткіший попередній перегляд фотографій, які ви робите, або відео, яке ви записуєте.

Для режимів Pro та Pro video макет ручних налаштувань також було спрощено, що полегшує фокусування на зображенні або відео, яке ви знімаєте. Під час запису відео в режимі Pro доступний новий елемент керування зумом, який дає змогу контролювати швидкість масштабування для плавних переходів.

Офіційний реліз One UI 7 почнеться з майбутніх пристроїв серії Galaxy S, які будуть оснащені додатковими AI-можливостями, зокрема розширеними функціями штучного інтелекту на пристрої, починаючи з першого кварталу 2025 року. Відповідно до зобов’язань Samsung щодо розширення політики оновлення ОС, оновлення буде поступово поширюватися і на інші пристрої Galaxy.

Бета-версія One UI 7 буде вперше доступна для пристроїв серії Galaxy S24 в Німеччині, Індії, Кореї, Польщі, Великобританії та США з 5 грудня. Користувачі Galaxy S24 можуть подати заявку на участь у бета-тестуванні у застосунку Samsung Members.

