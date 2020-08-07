Samsung обновила смартчасы и наушники-вкладыши

7 августа 2020 г., 12:35

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Компания Samsung Electronics на презентации Galaxy Unpacked представила Galaxy Watch3 и Galaxy Buds Live.



Как отмечается, Galaxy Watch3 – это умное носимое устройство нового поколения, которое сочетает в себе функции часов с самыми современными инструментами для отслеживания параметров здоровья и хорошего самочувствия.



«Сфера носимых устройств относится к числу наиболее быстро развивающихся технологических направлений. В последние месяцы мы наблюдаем огромный рост интереса пользователей к умным часам и наушникам для работы и отдыха в условиях новой нормальности, – отметил д-р Тэ Мун Ро (TM Roh), президент и глава мобильного подразделения Samsung Electronics. – С тех пор, как семь лет назад мы представили наши первые носимые устройства, мы стали лидером в этой сфере. Сегодня компания стремится использовать этот импульс, предлагая пользователям новый опыт в сочетании со смелым дизайном и передовыми технологиями».

Galaxy Watch3 - устройство с классическим дизайном выполнено из нержавеющей стали и натуральной кожи. Galaxy Watch3 впервые в истории серии представлены в версии из титана. Новинка оснащена вращающимся безелем, популярной у пользователей особенностью предыдущих моделей. Поворачивая его, можно переключаться между виджетами, открывать приложения и просматривать уведомления. По сравнению с Galaxy Watch более раннего поколения, Galaxy Watch3 стали на 14% тоньше, на 8% меньше и на 15% легче при большем размере дисплея. Стиль циферблата можно настроить под себя, выбрав из более чем 80 тыс вариантов в магазине Galaxy Store или создать свой собственный. Библиотека меню предустановленных интерфейсов состоит из 40 предложенных вариантов.



Galaxy Watch3 получили новые функции для мониторинга здоровья и поддержания хорошего самочувствия. Функция Blood Oxygen (SpO2) позволит измерять и отслеживать насыщение крови кислородом во время занятий спортом3. Также Galaxy Watch3 получит функциональность для измерения артериального давления4 и ЭКГ. Новое устройство оснащено датчиком экстренного реагирования. Если пользователь Galaxy Watch3 упал, или случилась нештатная ситуация, устройство предложит отправить SOS-уведомление выбранным контактам.



Начать заниматься спортом бывает сложно, но инструменты для бега от Samsung помогут и в этом. Сервис Running analysis7 предоставляет обратную связь во время пробежки, а после ее завершения – отчеты по 6 основным параметрам, которые помогают улучшить форму, повысить эффективность и снизить риск травм. Отслеживать прогресс кардиотренировок вскоре станет возможным вместе с VO8 – функцией для измерения объема усваиваемого организмом спортсмена кислорода (VO2 max). Библиотека из более чем 120 видеотренировок в приложении Samsung Health позволит эффективно заниматься фитнесом даже дома9, а Galaxy Watch3 позаботятся об остальном и будут автоматически отслеживать успехи пользователя. Для отслеживания качества сна аналитический инструментарий новых устройств также претерпел значительные улучшения с момента выхода на рынок первых Galaxy Watch в 2014 году.



Galaxy Watch3 совместимы с другими устройствами семейства Galaxy. Пользователи могут установить параметры автоматического ответа на сообщения. С помощью вращающегося безеля можно включать музыку на смартфоне, а с простыми жестами – управлять мобильным устройством10 (например, сжатие и разжатие кулака для ответа на вызов или поворот запястья для отключения звука будильника или входящего звонка).

Samsung преобразовала внешний вид наушников-вкладышей, расположив внутренние компоненты горизонтально, а не вертикально. Таким образом, Galaxy Buds Live не выступают из ушей, обеспечивая более естественный вид. Отмечается, что эргономичная форма соответствует строению ушной раковины, что создает комфорт при ношении даже длительное время. Дополнительно настроить посадку наушников можно с помощью двух размеров сменных насадок.



Подчеркивается, что Galaxy Buds Live сочетают в себе всю экспертизу AKG с аппаратными инновациями Samsung и обеспечивают по-настоящему объемное аудио. 12-миллиметровый динамик и басовый канал делают звук глубоким и насыщенным, обеспечивая его студийное качество. Благодаря трем микрофонам и датчику Voice Pickup, наушники подстраиваются под голос владельца, чтобы во время телефонных разговоров его было хорошо слышно. Модель оснащена функцией активного шумоподавления (ANC) для открытого типа наушников, позволяющей приглушать отвлекающие звуки, например, от проезжающих автомобилей и громких бытовых приборов, и при этом сохранять ясную слышимость важных объявлений и разговоров.

Galaxy Buds Live совместимы с рядом устройств. Плавное переключение между гаджетами не требует отключения и повторного соединения. А в сочетании с устройствами Galaxy наушники открывают целую вселенную новых возможностей. В их числе запись чистого звука к видео на Galaxy Note20 c применением Galaxy Buds Live в качестве беспроводного микрофона или «Игровой режим» для уменьшения задержки аудио, который вместе с динамическим AMOLED 2X дисплеем Galaxy Note20 обеспечивает полное погружение в игры. А новая функция Buds Together позволяет делиться музыкой с друзьями без потери качества звучания.



Для более удобной навигации Galaxy Buds Live получили интуитивно понятный сенсорный пользовательский интерфейс. Кроме того, Galaxy Buds Live обладают длительным временем автономной работы. При полной зарядке наушники способны работать до 6 часов в режиме воспроизведения, а футляр обеспечивает зарядку до 15 часов15 в режиме прослушивания музыки. Восстановить заряд для целого часа работы можно всего за 5 минут.

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