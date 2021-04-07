Samsung нарастила прибыль в первом квартале до 8,32 млрд долл.

7 апреля 2021 г., 17:25

Samsung Electronics объявила ожидаемые финасовые показатели по итогам первого квартала 2021 года.



Консолидированные продажи компании должны составить около 65 трлн корейских вон (58,16 млрд долл.). В последнем квартале прошлого года было 61,55 трлн корейских вон (55, 08 млрд долл.), а годом ранее 55,33 трлн (49,51 млрд долл.).



Что касается операционной прибыли — то она достигнет около 9,3 трлн корейских вон (8,32 млрд долл.). Соответственно в предыдущем квартале было 9,05 трлн корейских вон (8,1 млрд долл.), а за тот же перриод в 2020 г. - 6,45 млн (5,77 млрд долл.).



Приведенные оценки основаны на данных о консолидированных финансовых результатах, подсчитанных по Международным стандартам финансовой отчетности (K-IFRS). Правила оглашения финансовой информации Южной Кореи не позволяют оглашать оценки прибыли в виде диапазона.



Наблюдатели, отмечают, что рост финансовых показателей обусловлен удачными продажи высокоуровневых смартфонов и несокращающимся спросом на телевизоры.



Замовлення хмари в декілька кліків. UCloud запустив хмарний чат бот!

0

Tweet