 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 11 (1207)

08.03 - 15.03

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Samsung начинает массовое производство накопителей eUFS 3.1 512 ГБ для смартфонов

18 марта 2020 г., 14:50
+11
голос

Samsung начинает массовое производство накопителей eUFS 3.1 512ГБ для смартфонов

Компания Samsung Electronics объявила о начале массового производства первого в отрасли встроенного универсального флэш-хранилища eUFS 3.1 емкостью 512 ГБ для флагманских смартфонов.

Как отмечается, скорость записи eUFS 3.1 составляет более 1 ГБ/c — в три раза выше, чем у памяти предыдущего поколения eUFS 3.0 на 512 ГБ. В конце 2020 года Samsung также выпустит накопители в новом формате размером 256 ГБ и 128 ГБ.

Скорость последовательной записи Samsung eUFS 3.1 объемом 512 ГБ превышает 1200 МБ/с, что более чем вдвое превосходит скорость систем для ПК на базе SATA (540 МБ/c) и более чем в 10 раз – скорость microSD-карты UHS-I (90 МБ/c). Это означает, что доступ к очень большим файлам, таким как видео 8K или фотографии высокого разрешения, осуществляется с той же скоростью, что и на ультратонком ноутбуке, и без необходимости использования буфера. Для переноса данных со старого смартфона на новое устройство также потребуется намного меньше времени: устройству с памятью eUFC 3.1 потребуется только 1,5 минуты на копирование 100 ГБ данных, тогда как телефону на базе UFC 3.0 — более четырех минут.

Производительность при случайном чтении и записи модели eUFS 3.1 512 ГБ на 60% выше, чем у широко распространенных накопителей UFS 3.0, и составляет 100 000 операций ввода-вывода в секунду (IOPS) для чтения и 70 000 IOPS для записи.

В марте Samsung начала массовое производство V-NAND пятого поколения, чтобы полностью удовлетворить спрос на этот тип компонентов на рынке флагманских смартфонов. Вскоре компания планирует также перевести производство V-NAND с пятого поколения на шестое для соответствия растущим потребностям производителей.

Samsung начинает массовое производство накопителей eUFS 3.1 512ГБ для смартфонов


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  