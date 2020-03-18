Samsung начинает массовое производство накопителей eUFS 3.1 512 ГБ для смартфонов

18 марта 2020 г., 14:50

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Компания Samsung Electronics объявила о начале массового производства первого в отрасли встроенного универсального флэш-хранилища eUFS 3.1 емкостью 512 ГБ для флагманских смартфонов.



Как отмечается, скорость записи eUFS 3.1 составляет более 1 ГБ/c — в три раза выше, чем у памяти предыдущего поколения eUFS 3.0 на 512 ГБ. В конце 2020 года Samsung также выпустит накопители в новом формате размером 256 ГБ и 128 ГБ.



Скорость последовательной записи Samsung eUFS 3.1 объемом 512 ГБ превышает 1200 МБ/с, что более чем вдвое превосходит скорость систем для ПК на базе SATA (540 МБ/c) и более чем в 10 раз – скорость microSD-карты UHS-I (90 МБ/c). Это означает, что доступ к очень большим файлам, таким как видео 8K или фотографии высокого разрешения, осуществляется с той же скоростью, что и на ультратонком ноутбуке, и без необходимости использования буфера. Для переноса данных со старого смартфона на новое устройство также потребуется намного меньше времени: устройству с памятью eUFC 3.1 потребуется только 1,5 минуты на копирование 100 ГБ данных, тогда как телефону на базе UFC 3.0 — более четырех минут.



Производительность при случайном чтении и записи модели eUFS 3.1 512 ГБ на 60% выше, чем у широко распространенных накопителей UFS 3.0, и составляет 100 000 операций ввода-вывода в секунду (IOPS) для чтения и 70 000 IOPS для записи.



В марте Samsung начала массовое производство V-NAND пятого поколения, чтобы полностью удовлетворить спрос на этот тип компонентов на рынке флагманских смартфонов. Вскоре компания планирует также перевести производство V-NAND с пятого поколения на шестое для соответствия растущим потребностям производителей.

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