Samsung начала выпуск самого компактного в отрасли датчика изображения

11 июня 2021 г., 11:55

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Компания Samsung Electronics представила 50-мегапиксельный Samsung ISOCELL JN1, первый в отрасли сенсор изображения с размером пикселя 0,64 мкм.



Как отмечается, благодаря использованию передовых технологий ISOCELL 2.0, Smart-ISO и Double Super PDAF датчик точно передает яркость изображения, несмотря на самый компактный в отрасли размер для разрешения 50 Мп.



В JN1 применяется усовершенствованная версия ISOCELL 2.0, повышающая светочувствительность на 16%. При слабом освещении сенсор использует технологию Tetrapixel, объединяющую четыре соседних пикселя размером 0,64 мкм в одну точку размером 1,28 мкм, у которой в четыре раза большая светочувствительность. В результате получаются более яркие снимки с разрешением 12,5 Мп.



Также сообщается, что благодаря интеграции передовых технологий в миниатюрный чип размером 1/2,76 дюйма, ISOCELL JN1 стал самым универсальным сенсором изображения от Samsung. Плотное сотрудничество компании с партнерами по экосистеме обеспечивает совместимость датчика с существующими 1/2,8-дюймовыми продуктами, поэтому он может использоваться с фронтальными, сверхширокоугольными или телеобъективами, помимо стандартных широкоугольных камер. Таким образом, пользователи смогут делать детализированные селфи или групповые фото в великолепном разрешении 50 Мп, а также снимать видео высокого качества 4K и применять масштабирование с большим коэффициентом. Компактный датчик также позволяет уменьшить высоту модуля камеры примерно на 10%, поэтому она будет меньше выступать из корпуса смартфона, делая дизайн более гармоничным.



Для расширения динамического диапазона в ISOCELL JN1 применяется технология Smart-ISO, которая меняет коэффициент преобразования в зависимости от уровня освещенности окружающей среды. Функция Smart-ISO использует режим Low ISO при ярком освещении, чтобы передать все детали на светлых участках фото, и High ISO в условиях слабой освещенности, чтобы уменьшить шумы и обеспечить точную передачу оттенков. В JN1 также доступен смешанный HDR для оптимального уровня экспозиции при смешанном освещении, который объединяет низкий и высокий показатели ISO в одном изображении.



Более быструю автофокусировку в ISOCELL JN1 обеспечивает усовершенствованная функция Double Super PD. В предыдущей версии технологии Super PD для определения последовательности фаз использовались специально разработанные микролинзы овальной формы, расположенные над двумя соседними пикселями. Плотность пикселей для определения фазы в Double Super PD вдвое больше (1/16), чем в Super PD (1/32), в результате автофокусировка действует так же эффективно даже при условиях сниженного на 60% уровня освещенности. Наконец, датчик поддерживает запись плавного и четкого видео в разрешении до 4K со скоростью 60 кадров в секунду или Full HD со скоростью 240 кадров в секунду.



По заявлению компании, сенсоры изображения Samsung ISOCELL JN1 в настоящее время уже поступили в серийное производство.

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