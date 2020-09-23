Samsung нацеливает новый SSD 980 PRO на профессиональные ПК

23 сентября 2020 г., 12:25

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Компания Samsung Electronics представила свой первый потребительский твердотельный накопитель интерфейсом PCIe 4.0 NVMe — Samsung SSD 980 PRO. Новый диск разработан для максимальной производительности ПК, рабочих станций и игровых консолей.

Среди особенностей новинки — разработанные Samsung настраиваемый контроллер Elpis, V-NAND и DRAM, которые позволяют полностью реализовать потенциал PCIe 4.0. Для модели 980 PRO заявлена скорость последовательного чтения и записи до 7000 МБ/с и 5000 МБ/с соответственно, а скорость произвольного чтения и записи — до 1000K IOPS, что в два раза быстрее, чем PCIe 3.0 и до 12,7 раз быстрее, чем твердотельные накопители SATA.

В Samsung 980 PRO для рассеивания тепла применяется никелевое покрытие на контроллере, а также наклейка-теплораспределитель на тыльной стороне устройства, призванная эффективно регулировать температуру. Эти элементы для отвода тепла также позволили выполнить накопитель в компактном и тонком форм-фактор M.2. Сообщается, что технология Samsung Dynamic Thermal Guard способствует поддержанию температуры диска на оптимальном уровне, сводя к минимуму колебания производительности при длительной работе.

Накопитель Samsung SSD 980 PRO предлагается в вариантах объема на 250 и 500 ГБ, а также 1 ТБ. Новинка будет доступна во всем мире с этого месяца, а модель с емкостью 2 ТБ — до конца этого года. Рекомендованная розничная цена SSD 980 PRO на 250 ГБ — от $89,99.

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