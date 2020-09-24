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Samsung Galaxy S20 FE — флагман по цене 17999 грн

24 сентября 2020 г., 9:35
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Samsung Galaxy S20 FE - флагман по цене 17999 грн

Компания Samsung Electronics представила смартфон премиум-класса Galaxy S20 Fan Edition (FE).

Как отмечается, пандемия COVID-19 изменила наш мир, и сегодня технологии играют еще более важную роль в жизни каждого. Именно поэтому был создан Galaxy S20 FE с флагманскими характеристиками, такими как: дисплей с частотой 120Гц для плавного просмотра контента, камера с искусственным интеллектом, передовой процессор, сверхбыстрые возможности подключения, мощный аккумулятор с зарядом на весь день, расширяемая память, а также дизайн премиум-класса.

Galaxy S20 FE оснащен 32-мегапиксельной селфи и тройной основной камерой с технологией объединения четырех пикселей в один, что позволяет получать снимки высокого качества.

Samsung Galaxy S20 FE - флагман по цене 17999 грн

30-кратный Space Zoom в Galaxy S20 FE обеспечивает возможность сделать качественный снимок даже при нахождении далеко от объекта съемки. Редактирование и публикация фотографий и видео – это важный аспект для ценителей серии, поэтому Galaxy S20 FE позволяет легко управлять контентом в режиме реального времени.

Смартфон Galaxy S20 FE получил усовершенствованный процессор Exynos 990. Устройство отлично подходит для интернет-серфинга или просмотра видео благодаря своему 6,5-дюймовому безрамочному Super AMOLED экрану Infinity-O с частотой обновления 120 Гц.

Мощный аккумулятор Galaxy S20 FE позволяет смартфону работать в течение всего дня, а батарея емкостью 4500 мАч наряду с высокой адаптивной производительностью устройства поддерживает сверхбыструю зарядку, беспроводную и обратную зарядку PowerShare.

Начиная с 16 октября 2020 года модель Galaxy S20 FE будет доступна и в Украине, по цене 19999 грн, некоторое время на старте продаж аппарат будет предлагаться по цене 17999 грн.


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