Samsung фіксує падіння прибутку у ІІ кв. на 96%

7 июля 2023 г., 17:25

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Компанія Samsung Electronics опублікувала фінансові результати за другий квартал 2023 року.

Консолідовані продажі: близько 60 трлн корейських вон.

Консолідований операційний прибуток: близько 0,6 трлн корейських вон.

Означенні цифри засновані на даних про консолідовані фінансові результати, підрахованих за Міжнародними стандартами фінансової звітності (K-IFRS).

Тобто Samsung Electronics повідомила про ймовірне падіння операційного прибутку в другому кварталі на 96%.

Найбільший у світі виробник мікросхем пам'яті та смартфонів оцінив свій операційний прибуток у квітні-червні до 600 мільярдів вон (459 мільйонів доларів) - роком раніше було 14,1 трильйона вон.

Згідно з даними компанії, це найнижчий її прибуток за будь-який квартал з першого кварталу 2009 року.

Samsung має опублікувати детальний звіт про прибутки 27 липня.

У січні-березні компанія повідомила про колосальні збитки у розмірі 4,58 трильйона вон у своєму напівпровідниковому бізнесі, оскільки ціни на мікросхеми пам'яті ще більше впали, а вартість запасів скоротилася.

Але в другому кварталі збитки в бізнесі Samsung з виробництва мікросхем пам'яті, ймовірно, скоротилися завдяки збільшенню продажів мікросхем DRAM.

За словами аналітиків, очікується, що спад на ринку мікросхем пам'яті, який розпочався минулого року, досягне дна в третьому кварталі, хоча відновлення може розпочатися з невеликого зростання.

Стосовно смартфонного бізнесу, Samsung планує провести Galaxy Unpacked 26 липня у Сеулі та презентувати нові моделі зі складаними дисплеями. Аналітики розглядають це як спробу домінувати на ринку преміальних телефонів довше, перш ніж конкурент Apple випустить свій наступний iPhone.

Однак прогнози аналітиків щодо прибутку Samsung у третьому кварталі були неоднозначними, оскільки споживчі настрої на світовому ринку смартфонів залишаються слабкими, попри деяке нещодавнє відновлення економічних показників.

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