Samsung Electronics презентує фан-версію серії S21

4 января 2022 г., 14:43

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Як повiдомляється, пристрій успадкував найважливіші властивості Galaxy S21: характерний виразний дизайн, чудову продуктивність, камеру з професійними можливостями та повну сумісність з екосистемою Galaxy.



«Samsung докладає зусиль, щоб забезпечити доступність мобільних інновацій якомога ширшому колу людей. Ми побачили дивовижну реакцію на Galaxy S20 FE та лінійку Galaxy S21, а тому застосували подібний підхід і для моделі S21 FE 5G. Вона отримала найважливіші для фанів Galaxy та жадані преміальні функції, оскільки ми ставили за мету створити смартфон, який якнайкраще відповідає їхнім потребам», – сказав Те Мун Ро, президент і керівник підрозділу MX (Mobile eXperience) Samsung Electronics.



Корпус S21 FE 5G завтовшки всього 7,9 мм – тож пристрій легко поміщається в кишені та відповідає вимогам активного способу життя.



Апарат оснащено процесором Snapdragon 888 та дисплеем 6,4” FHD Dynamic AMOLED 2X із частотою оновлення 120 Гц.



Підкреслюється, що заряду акумулятора S21 FE 5G вистачить на всю добу – і для роботи, і для дозвілля й розваг. Його доповнює підтримка супершвидкого заряджання на потужності 25 Вт, що дозволяє всього за 30 хвилин підзарядити смартфон на більш як 50%, щоб сповна реалізовувати блискучі можливості S21 FE 5G без вимушених перерв.



Подібно до всієї серії Samsung Galaxy S21 новинка пропонує характеристики і функції професійного рівня для зйомки фото й відео у видатній якості та розширені творчі можливості. Смартфон також оснащено вдосконаленим (порівняно з S20 FE) режимом «Ніч» для отримання яскравих і чітких кадрів навіть за умов недостатнього освітлення. Під час зйомки групових селфі на вдосконалену 32-мегапіксельну фронтальну камеру S21 FE 5G функція AI Face Restoration подбає, щоб кожний на світлині представ у найкращому вигляді. А режим подвійного запису (Dual Recording) дасть змогу фіксувати події попереду й позаду разом, знімаючи двома камерами в обох напрямках одночасно.



Починаючи з 4 січня 2022 року Galaxy S21 FE 5G з’являтиметься в продажу через Samsung.com та в магазинах партнерів. Рекомендована роздрібна ціна становить 21 999 грн за версію 6 + 128Гб пам’яті, та 23 999 грн за версію 8 + 256Гб пам’яті.

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