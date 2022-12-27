Samsung Electronics планує розширення виробництва напівпровідників

27 декабря 2022 г., 9:25

За повідомленням видання Seoul Economic Daily, Samsung Electronics планує розширити свій завод P3 в Пхентхеку, Південна Корея, додавши потужності випуску на базі 12-дюймових пластин чіпів пам'яті DRAM. Компанія також розширить цей завод додатковими потужностями з випуску 4-нанометрових чіпів, які випускатимуться за OEM-контрактами. Нагадаємо, що майданчик P3, де цього року розпочато випуск передових чіпів флешпам'яті NAND, є найбільшим підприємством Samsung Electronics з виробництва чіпів.



За даними видання, наступного року Samsung планує додати щонайменше 10 установок для екстремального ультрафіолету.



Примітно, що Micron Technology, що конкурує, заявила минулого тижня, що скоригує свої інвестиції у 2023 фінансовому році до 7–7,5 мільярда доларів порівняно з 12 мільярдами доларів у 2022 фінансовому році. Заявлено також, що у 2024 фінансовому році нею намічено «значне скорочення капіталовкладень».



Крім того, тайванський виробник мікросхем TSMC у жовтні скоротив свій річний інвестиційний бюджет на 2022 рік як мінімум на 10% і обережніше, ніж зазвичай, висловився щодо майбутнього попиту.

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