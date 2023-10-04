Samsung анонсувала портативні SSD T9 місткістю до 4 ТБ

4 октября 2023 г., 15:35

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Компанія Samsung Electronics оголосила про випуск портативного твердотілого накопичувача T9, який призначений для зберігання інформації в дорозі, забезпечуючи користувачам високу швидкість передачі даних та великий обсяг пам'яті, а також надійність та зручність.



"З розвитком фотознімання високої роздільної здатності та зростанням популярності відео у форматі 4K професійні творці контенту стикаються з необхідністю частого перенесення великих обсягів даних", - говорить Хангу Сон, віцепрезидент підрозділу Memory Brand Product компанії Samsung Electronics. "T9 пропонує професіоналам рішення, що дозволяє полегшити проблеми, пов'язані з керуванням даними, і компанія Samsung продовжить випускати оптимізовані рішення для пам'яті, які дозволять професіоналам зосередитися на реалізації свого творчого потенціалу".



Заявлено, що T9 забезпечує максимальну швидкість послідовного читання/запису 2000 МБ/с через інтерфейс USB 3.2 Gen 2, що приблизно вдвічі вище, ніж у попередньої моделі T7, і дозволяє передавати 4-гігабайтне відео Full HD майже за дві секунди.



Модель T9 випускається у трьох варіантах місткості: 1, 2 і 4 ТБ, що дозволяють здійснювати швидку та часту передачу даних, забезпечуючи при цьому достатній обсяг зберігання великих обсягів інформації. Компактні розміри, які можна порівняти з розміром кредитної картки, дозволяють творцям брати з собою натхнення куди завгодно і при цьому не обмежувати свій творчий процес.



У конструкції моделі T9 реалізовано концепцію "міцного" дизайну T7 Shield. Вигнуті діагональні лінії та зворотні карбонові візерунки на поверхні T9 надають гумі відчуття тканини, як у розкішного гаманця. Стійкий до падінь з висоти до трьох метрів SSD T9 має п'ятирічну обмежену гарантію.



Завдяки системі Dynamic Thermal Guard від Samsung SSD ефективно мінімізує падіння продуктивності, спричинене перегріванням, забезпечуючи стабільну та високу швидкість передачі даних. Крім того, T9 розроблений відповідно до міжнародного стандарту безпеки IEC 62368-1, що робить його ідеальним вибором для широкого кола відповідальних завдань з мінімальним тепловиділенням.



Програмне забезпечення Samsung Magician, що йде в комплекті з накопичувачем, забезпечує розширені можливості для користувачів завдяки таким функціям, як порівняльний аналіз продуктивності, функції безпеки, оновлення мікропрограмного забезпечення та перевірка стану здоров'я в режимі реального часу. У новій версії 8.0 все програмне забезпечення Samsung, таке як міграція даних, програмне забезпечення для SSD, інструмент для автентифікації карт, інтегроване в програмне забезпечення Magician, а діапазон підтримки ОС буде розширений для зручності користувачів Windows, Mac і Android.



Компанія Samsung розробила T9 з урахуванням специфікації живлення USB Type-C та підтримки безперебійного робочого процесу професійних творців. Це дозволило підвищити сумісність з такими операційними системами, як Windows, macOS, смартфонами та планшетами, ігровими консолями та професійними камерами високої роздільної здатності. У комплект постачання T9 також входять кабелі USB Type C-to-C та USB Type C-to-A.



Роздрібні ціни, що рекомендуються виробником, становлять $139,99 за 1 ТБ, $239,99 за 2 ТБ і $439,99 за 4 ТБ.

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