Salesforce запустила бета-тестування Einstein Copilot для Tableau

3 апреля 2024 г., 13:25

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Компанія Salesforce розширила застосування свого інструменту Einstein Copilot на базі генеративного штучного інтелекту, інтегрувавши його з платформою візуалізації даних Tableau.

Мета впровадження Einstein Copilot for Tableau зробити платформу візуалізації даних більш доступною, щоб користувачам було легше досліджувати свої дані та знаходити інсайти.

Як зазначається, платформа вже є досить зручною та дозволяє користувачам створювати візуальні та інтерактивні інформаційні панелі, за допомогою яких вони можуть досліджувати бізнес-дані та знаходити тенденції. Але не все так просто, оскільки користувачі все ще потребують певних аналітичних навичок.

Einstein Copilot for Tableau може зробити так, щоб ці аналітичні навички більше не були обов'язковою умовою. Натомість кожен працівник зможе використовувати цей інструмент, щоб глибше зануритися у свої дані, використовуючи команди природної мови для отримання корисної інформації. Компанія заявляє, що він працює з будь-яким джерелом даних, включаючи хмару даних Salesforce Data Cloud, таблиці Excel, хмарні та локальні сховища даних.

У Salesforce кажуть, що Einstein Copilot for Tableau буде корисним, оскільки організації майже в кожній галузі шукають способи підвищити свою ефективність і покращити процес прийняття рішень. І розвиток технології генеративного штучного інтелекту надає таку можливість. Згідно з нещодавнім опитуванням Tableau, 83% керівників заявили, що хотіли б, щоб їхні організації більше орієнтувалися на дані. Однак це контрастує з реальністю, де лише 30% працівників кажуть, що їхні дії ґрунтуються саме на такому підході.

"Einstein Copilot for Tableau впорядковує розвиток навичок роботи з даними, допомагаючи новачкам стати експертами в розумінні даних, і дозволяє кожному в бізнесі швидше знаходити інсайти за допомогою надійного штучного інтелекту", - завив uенеральний директор Tableau Райан Айтай (Ryan Aytay).

Новий інструмент використовує рівень довіри Einstein Trust Layer, який гарантує, що дані можна досліджувати у відповідності до вимог законодавства без ризику порушення безпеки або впливу сторонніх моделей штучного інтелекту. Einstein Trust Layer не зберігає підказки користувача або відповіді великої мовної моделі, що гарантує відсутність ризику витоку даних.

Einstein Copilot for Tableau базується на оригінальному інструменті штучного інтелекту Einstein Copilot АІ, запущеному в бета-версії в лютому, який підключається до кожного додатку Salesforce і також здатний виконувати дії від імені користувача.

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