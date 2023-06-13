Salesforce розширює підтримку генеративного AI

13 июня 2023 г., 9:25

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Salesforce додає підтримку великих мовних моделей до своїх додатків.





Генеративний AI тепер можна інтегрувати в платформу штучного інтелекту Einstein, Salesforce Data Cloud, аналітику Tableau, менеджер процесів Flow і набір інструментів інтеграції MuleSoft для запитів, генерації коду і допомоги в автоматизації бізнес-процесів.





Важливою особливістю нової версії Salesforce AI Cloud, яка також відома як Einstein, є рівень довіри Einstein Trust Layer, який, за словами компанії, робить її хмарну платформу відкритою і розширюваною, що дозволяє клієнтам вибирати бажаних LLMs від Salesforce та інших компаній. Рівень довіри запобігає потраплянню приватних даних у загальнодоступні моделі, покращує якість контенту, створеного AI, та інтегрує генеративні відповіді AI у бізнес-процеси, забезпечуючи при цьому дотримання правил конфіденційності, безпеки, резидентності та відповідності вимогам законодавства.





Salesforce підкреслила, що надійність моделей AI є основним фактором розвитку рівня довіри, посилаючись на власне дослідження, яке показало, що 73% співробітників вважають, що генеративний AI створює нові ризики для безпеки. Майже 60% тих, хто планує використовувати цю технологію, сказали, що не знають, як захистити дані.





На додаток до власних програм Salesforce, AI Cloud також підтримує моделі від OpenAI, Anthropic PBC і Cohere.





Einstein GPT також має шлюз, який можна використовувати для інтеграції моделей з хмарних сервісів Amazon Web Services Inc. і Google LLC, а також моделей для конкретних доменів і локально розміщених моделей.





Підказки і відповіді клієнтів ніколи не залишають інфраструктуру Salesforce, а клієнти, які навчили свої власні моделі, можуть підключатися безпосередньо до хмари AI через рівень довіри. У Salesforce заявили, що вони також розробили оптимізовані підказки AI, які можна налаштувати відповідно до потреб компанії-клієнта.





Компанія запропонувала приклади того, як технологія генеративних попередньо навчених трансформаторів може бути інтегрована в конкретні випадки використання. Продавці можуть автоматично генерувати персоналізовані електронні листи на основі даних управління взаємовідносинами з клієнтами. Сервісні команди можуть створювати брифінги, резюме кейсів і робочі замовлення на основі даних кейсів та історій клієнтів.





Маркетологи можуть сегментувати аудиторію за допомогою запитів природною мовою, а фахівці з електронної комерції можуть адаптувати описи товарів до покупців на основі збережених даних клієнтів.





Інтеграція з платформою для спільної роботи Slack від Salesforce дозволяє користувачам створювати нові робочі процеси без коду. Менеджери з продажу можуть створювати візуалізації в Tableau з підказками природною мовою, а розробники отримають інтелектуальні пропозиції щодо коду та завершення безпосередньо в Visual Studio.





Компанія також повідомила, що її фонд Salesforce Ventures Generative AI Fund буде подвоєний до 500 мільйонів доларів і що до нього будуть додані нові стартапи.





Також представлено Salesforce AI for Impact Accelerator - благодійну ініціативу, яка надає фінансування, експертизу та технології на безоплатній основі неприбутковим організаціям.

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