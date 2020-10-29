SaaS-сервис защиты данных Commvault Metallic стал доступен в регионе EMEA

29 октября 2020 г., 11:05

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Компания Commvault объявила о доступности в регионе EMEA своих решений Metallic Backup-as-a-Service (BaaS) - Metallic Office 365 Backup & Recovery, Metallic Endpoint Backup & Recovery и Metallic Core Backup & Recovery.



Как отмечается, для компаний региона EMEA особенно актуально решение Metallic Backup & Recovery, которое реализует лучшую в индустрии систему защиты данных, обеспечивающее соблюдение требований корпоративными клиентами законодательств Data Sovereignty и General Data Protection Regulation. Для соблюдения GDPR компании должны выполнять строгие стандарты учета, безопасности, защиты конфиденциальности и отказоустойчивости. Решение Metallic предоставляет возможности мониторинга соответствия требованиям законодательства, объема и типа хранимых данных, вооружая пользователей экспертизой и функционалом для выполнения самых строгих требований GDPR. Благодаря тесному технологическому партнерству с Microsoft Metallic использует надежную и соответствующую требования законодательства платформу Azure и ее инструменты, обеспечивающие соблюдение GDPR на базовом уровне.



«Активный переход на использование облаков клиентами из EMEA, особенно на рынках Израиля, Бенилюкса и Великобритании, а также быстрый рост популярности таких решений, как Office 365, свидетельствует о значительном интересе в этом регионе к сервисам SaaS, - отметил Манодж Наир (Manoj Nair), генеральный менеджер, Metallic. - В странах Евросоюза действуют строгие стандарты защиты персональных данных, выполнения требований законодательства и контроля за использованием данных. Metallic помогает клиентам обеспечить полное соблюдение требований GDPR и других аналогичных законов».



Разработанное как настоящее облачное решение для современных предприятий, Metallic использует Microsoft Azure и платформу Commvault Data Protection для реализации всех возможностей «Резервного копирования как сервиса» (Backup as a Service, BaaS). Теперь клиенты в EMEA смогут с помощью одной консоли Metallic управлять резервным копированием для рабочих нагрузок, которые запускаются в среде SaaS, внутри ИТ-инфраструктуры предприятия и/или в публичном облаке.



«Портфель решений Commvault Metallic открывает новый этап развития рынка BaaS вместе с Microsoft Azure, - заявил Кейси Макги (Casey McGee), вице-президент Microsoft по направлению Global ISV Sales. - Сегодня для успеха бизнеса необходимо хранение и защита критически-важных данных. Metallic обеспечивает простую, безопасную и надежную защиту хранящихся в гибридной среде данных для клиентов, внедряющих облачные технологии и технологию BaaS».



Как считает аналитик Арчана Венкатраман (Archana Venkatraman), Associate Research Director, Cloud Data Management, IDC Europe, информационная безопасность - это одна из главных проблем современной ИТ-индустрии. Удобные в использовании, интегрированные, автоматизированные и эффективные по затратам решения для управления данными и интегрированный облачных сервис хранения для резервного копирования в облако помогут компаниям внедрить облачное хранение с эффективными средствами контроля и защиты от кибератак.



«Существует реальная потребность в использовании облаков для сокращения затрат, улучшения отказоустойчивости, восстановления и безопасности данных, поскольку за последнее время существенно выросли риски атак программ-вымогателей и других типов кибератак. Согласно результатам исследования IDC, в 2019 году 93% организаций подверглись кибератакам, причем в большинстве случаев кибератаку не удалось отразить либо было зафиксировано несколько кибератак на одну организацию, - отметил Венкатраман. - Если у компании есть правильная стратегия защиты данных с помощью облаков, то она сможет быстрее сможет построить эффективную оборону от растущего числа атак программ-вымогателей. Мы видим большой спрос на решения на базе SaaS, которые позволяют реализовать такую стратегию не только в EMEA, но и в остальных регионах».

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