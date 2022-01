SaaS-платформу кибербезопасности от Deloitte поддержали AWS и ServiceNow

20 января 2022 г., 17:25

В эту среду гигант профессиональных сервисов Deloitte запустил для корпоративных клиентов новую платформу обнаружения угроз и реагирования на них.



Это новейшее пополнение портфеля кибербезопасности Deloitte, называется Managed Extended Detect and Response (MXDR) и представляет собой платформу «программное обеспечение как услуга» (SaaS) для «гибких операций по обеспечению безопасности с использованием технологий и человеческих ресурсов».



Как сообщила Deloitte, задачей MXDR SaaS является предоставление клиентам «интегрированного, унифицированного, компонуемого и модульного управляемого обнаружения и реагирования», включая возможности обнаружения угроз, реагирования и устранения последствий инцидентов.



В пакет включены рабочие нагрузки облачной безопасности, системы управления идентификацией с «нулевым доверием» (zero trust), контроль инсайдерских угроз, поверхности атак и уязвимостей, а также управление журналами и аналитикой.



Работает этот сервис круглосуточно и без выходных, а базируется он на сети сертифицированных FedRAMP операционных центров в США и по всему миру. Федеральная программа управления рисками и авторизацией (FedRAMP) – это программа правительства США по разработке стандартизированного подхода к оценке безопасности, выдаче разрешений и непрерывному мониторингу облачных продуктов и сервисов.



Согласно Deloitte, MXDR изначально нашёл применение в AWS, CrowdStrike, Exabeam, Google Cloud Chronicle, ServiceNow, Splunk и Zscaler. Deloitte рассчитывает, что всё больше поставщиков будут выбирать MXDR по мере дальнейшего развития этой продуктовой линейки.



«Поскольку угрозы становятся более частыми, изощрёнными и действенными, ведущие организации рассматривают творческие, многообразные подходы, чтобы противостоять злоумышленникам на их территории, и одновременно укрепить защиту вокруг наиболее важных активов. Но стоимость и сложность консолидации, создания и обслуживания такой инфраструктуры кибербезопасности собственными силами могут оказаться слишком высокими, – прокомментировал Курт Обли (Curt Aubley), руководитель MXDR by Deloitte. – Мы разработали Managed Extended Detection and Response от Deloitte, чтобы предложить нашим клиентам доступ к широкому спектру ведущих отраслевых возможностей, которые соответствуют их текущим и будущим потребностям кибер(безопасности)».

