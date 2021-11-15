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Рынок устройств печати в Западной Европе просел на 21,5%

15 ноября 2021 г., 11:55
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Рынок устройств печати в Западной Европе просел на 21,5%

После заметного роста в первой половине 2021 г. первые признаки проблем на рынке устройств печати проявились в третьем квартале — IDC зафиксировала снижение на 21,5% по сравнению с прошлым годом.

Согласно исследованию аналитической компании, продажи на западноевропейском рынке принтеров и многофункциональных устройств в III кв. составили 4,07 млн единиц по сравнению с 5,19 млн годом ранее.

В основных продуктовых сегментах сокращение выражалось двузначными числами, поскольку производственные ограничения, логистические проблемы и высокий спрос в первой половине 2021 года означали, что лишь немногие бренды могли поставлять все необходимое оборудование и расходные материалы своим торговым партнерам и клиентам.

В сегменте струйных принтеров сократился на 19,5%, при этом коммерческий и потребительский рынки страдали от недостатка продукции. Но не все бренды зафиксировали спад, а те, у которых было достаточно запасов, смогли увеличить долю рынка.

Сегмент лазерного оборудования сократился на 27,1%. Однако как и в случае с рынком струйной печати, были некоторые успешные бренды, у которых было достаточно запасов, чтобы удовлетворить имеющийся спрос.

«Повышенный спрос на устройства печати для работы и обучения на дому из-за пандемии в настоящее время подошел к ожидаемому концу, поскольку проблемы с цепочкой поставок привели к тому, что многие заказы не выполняются, и это, вероятно, будет продолжаться до конца 2021 года, а по некоторых позициям сохранится и на следующий год", - отметил Фил Сарджент (Phil Sargeant), программный директор группы западноевропейских решений для обработки изображений, аппаратных устройств и документов, IDC.

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