Рынок средств резервного копирования EMEA ушел вниз под натиском облачных сервисов

14 декабря 2020 г., 15:25

Стабильно растущий интерес к решениям по защите данных «data protection as a service», а также вызванные пандемией коронавируса экономические затруднения оказали негативное влияние на рынок аппаратных средств резервного копирования стран EMEA. Согласно подсчетам лондонского офиса IDC, в третьем квартале 2020 г. общая выручка здесь снизилась на 4,5% «YoY», до 310,9 млн долл.

Однако если Западная Европа оказалась основным, тянущим рынок вниз направлением, то страны Центральной и Восточной Европы вышли в уверенный плюс, нарастив выручку к предыдущему году на 34%.

Инвестиционные планы конечных пользователей во второй половине 2020 г. были сфокусированы на переходе в публичные облака. На фоне пандемии COVID-19 защита данных оставалась безусловным приоритетом, однако именно различные облачные сервисы заметно расширили свое присутствие за счет рынка традиционных средств резервного копирования.

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