Рынок ПК продолжает укрепляться

12 апреля 2021 г., 13:25

Несмотря на дефицит отдельных комплектующих и проблемы с логистикой, мировой компьютерный рынок сохраняет уверенный рост. По предварительным подсчетам IDC, в первой четверти 2021 г. поставки настольных ПК, ноутбуков и рабочих станций выросли на 55,2% «YoY», до 84 млн устройств. Справедливости ради, высокая динамика объясняется сравнением с периодом начала пандемии. В квартальном сопоставлении спад рынка достиг 8%. Спад по индикатору «QoQ» в начале года типичен для рассматриваемого рынка, однако подобная величина (-7,5%) последний раз фиксировалась в далеком 2012 г.

Возрождение компьютерного рынка происходит параллельно с ростом средних отпускных цен на устройства, что связывается с увеличением интереса к игровым системам, высокопроизводительным ноутбукам для корпоративных закзачиков, а также спросом на решения с сенсорными экранами для сферы образования.

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