Рынок панелей ЖК ТВ ожидает рекордный спад

19 декабря 2019 г., 14:25

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Как ожидают аналитики из Informa Tech (бывшая IHS Markit), впервые с 2011 г. мировой рынок панелей ЖК ТВ уйдет в минус. По итогам 2020 г. глобальные поставки сократятся на 7% «YoY», до 265 млн панелей. Ожидаемое падение окажется крупнейшим за всю историю развития отрасли.

Спад будущего года произойдет после двух предыдущих лет стагнации с поставками 289 млн панелей в 2018 г. и 284 млн панелей в 2019 г. Развитие рынка приостановилось несмотря на существенное расширение производственных мощностей Gen 10.5 и Gen 8.6 в Китае. Замедление общего роста также негативно отразилось на потребительском интересе к крупноэкранным панелям с диагональю 55″ и выше. Снижение спроса на телевизоры и переизбыток ЖК-панелей ускорили падение цен, вынудив производителей пойти на сокращение объемов производства.

Корейские компании в 2020 г. сократят свою долю в общих поставках панелей ЖК ТВ на 9%, тогда как китайские — нарастят на 10%. Китайская BOE окажется лидером рынка с долей в 19%. Следом разместятся корейская LG Display (15,4%) и тайванская Innolux (15,3%). По итогам 2020 г. в Тор-5 крупнейших производителей будет три китайских игрока. За BOE, CSOT и HKC окажется 21%, 16% и 12% рынка соответственно.

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