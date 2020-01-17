Рынок ожил

17 января 2020 г., 15:08

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После продолжительного, восьмилетнего пике, мировой компьютерный рынок отчитался долгожданным изменением траектории своего развития.

Первые признаки стабилизации отрасли были отмечены еще на рубеже полугодий, а уже по итогам третьей календарной четверти экспертное сообщество единодушно отметило первый за несколько лет квартал, закрытый плюсом по объему поставок исходя из измерителя «год к году». По версии IDC, в финальной календарной четверти глобальные поставки настольных систем, ноутбуков и рабочих станций превысили 71,8 млн устройств, улучшив результат годичной давности на 4,8%. Достигнутый квартальный результат признан лучшим за последние пять лет. Зафиксированный Gartner объем оказался на 2,3% выше по индикатору «YoY», достигнув 70,6 млн ПК.

Оживление рынка связывается с активным обновлением компьютерного парка корпоративными заказчиками в преддверии январского завершения официальной поддержки Windows 7. Справедливости ради, действие этого фактора наблюдалось на протяжении всего года, однако под его конец процесс заметно ускорился. Наиболее весомый вклад внесли емкие рынки США, стран EMEA и Японии. Эта тенденция особо помогла тройке ведущих вендоров — Lenovo, HP, Dell — за год нарастившим общую подконтрольную долю с 63 до 65%. Причем, дефицит отдельных чипов Intel по-прежнему имел место и сдерживал темпы общего роста, однако был эффективно перекрыт за счет альтернативных продуктов от AMD и, даже, Qualcomm. Двигать рынок вперед продолжала напряженность, связанная с торговым спором США и Китая. Хотя ближе к концу года отношения между странами заметно потеплели, в ожидании дополнительного повышения пошлин вендоры и партнеры в каналах не прекращали активное наращивание складских запасов. Наконец, во многих регионах традиционно высоким спросом отчитывался малый и средний бизнес, стремящийся максимизировать расходы до закрытия налогового года.

В регионе EMEA поставки росли второй квартал кряду — с октябрь по декабрь заказчикам ушло свыше 21 млн компьютеров, что на 3,6% больше в годовом сравнении. С другой стороны, страны APAC отчитались пятым кряду кварталом спада (освоено 22 млн ПК, −6,1% «YoY»). Это объясняется слабым интересом к новым компьютерам в Китае, который традиционно осваивал около 60% направляемых на локальный рынок устройств. Негативную роль здесь сыграли причины политического и торгового характера.

В целом за 2019 г. IDC говорит о преодолении рубежа в 266,6 отгруженных компьютеров, благодаря чему поставки ПК увеличились на 2,7% и этот рост оказался первым за последние восемь лет. Gartner зафиксировала отгрузку 261 млн устройств, что почти на 1% лучше, нежели годом ранее.

Lenovo вернула себе верхнюю строку рейтинга — в 2019 г. поставки вендора росли почти в каждом крупном регионе и позволили сконцентрировать почти четверть мирового рынка. Хорошее окончание года (+6,9% «YoY») позволило HP вырасти по итогам года почти на 5% и нарастить рыночную долю до 23,6%. Dell сохранила третью позицию, улучшив результат 2018 г. на 0,5%. Причем, предпраздничный период стал для компании рекордным по поставкам благодаря отличным продажам в Северной Америке. Результаты Apple ухудшились как за квартал (-5,3% «YoY»), так и в целом за год (-2,2%).

Первые прогнозы на текущий год весьма оптимистичны — предполагается, что фактор перехода на Windows 10 сохранит свое действие за счет продолжения миграции корпоративного сектора Китая, Евразии и развивающихся стран APAC. Кроме того, будет удовлетворяться отложенный спрос емкого рынка Великобритании, где вследствие Брекзита переход на системы под новой ОС ощутимо сбавил обороты. Свою лепту в динамику развития индустрии внесет заметное улучшение в отношениях между США и Китаем. В то же время, потребительский сегмент на протяжении ближайших пяти лет продолжит сужение. Инновации остаются главным двигателем роста, однако их нехватка все так же актуальна. Отдельные инициативы, продемонстрированные на недавней выставке CES, к примеру foldable-лэптопы, все еще далеки от массового внедрения. Особняком стоят игровые настольные и портативные системы, продолжающие пользоваться высоким спросом и ведущие свое направление за рамки нишевости. В IDC полагают, что по итогам 2019 г. глобально освоено почти 44 млн игровых ПК и мониторов, а по итогам 2023 г. возможен выход на объем в 54,5 млн поставленных устройств. Высокий рост вызван, преимущественно, поворотом потребительских предпочтений Китая и Западной Европы в сторону игровых ноутбуков.

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