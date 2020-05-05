Рынок облачных услуг завершил очередной рекордный квартал

5 мая 2020 г., 13:25

По оценкам исследователей из Canalys, в начальном квартале 2020 г. общемировые расходы на услуги облачной инфраструктуры увеличились на 34% «YoY», достигнув 31,0 млрд долл. Высокая динамика была обусловлена вызванным пандемией повышенным интересом корпоративного сектора к организации удаленной работы.

На долю четырех крупнейших провайдеров пришлось 62% от общих облачных расходов. AWS сохранила лидирующую позицию — при росте продаж на 33% компания взяла почти треть рынка. Продажи Microsoft Azure выросли на 59% позволив взять под контроль 17% рынка. Причем на некоторых рынках Azure достигла лимита емкости вследствие беспрецедентно высокого интереса к Teams. Следом разместились Google Cloud и Alibaba Cloud, оставившие за собой по 6% рынка каждая.

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