Рынок облачных услуг опередил в объеме расходы на ЦОД

24 марта 2021 г., 17:25

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Согласно свежим аналитическим выкладкам от Synergy Research Group, общемировые корпоративные расходы на услуги облачной инфраструктуры в 2020 г. увеличились на 35% «YoY». Объем рынка вплотную приблизился к рубежу в 130 млрд долл. В то же время, корпоративные расходы на аппаратное обеспечение для ЦОД и соответствующее ПО снизились на 6%, до 90 млрд долл.

Если в 2019 г. результаты двух рассматриваемых направлений были сопоставимы по объемам выручки, то по итогам 2020 г., вследствие влияния пандемии COVID-19, облачное направление резко ушло в отрыв. Таким образом, за последние десять лет среднегодовой рост расходов на ЦОД составил лишь 2%, тогда как связанное с облачными услугами направление (IaaS, PaaS, частные облака) росло с показателем ASP в размере 52%.

По итогам 2020 г. глобальные расходы на серверы, storage-системы, сетевое оборудование, а также ПО для обслуживания и обеспечения безопасности ЦОД достигли 89 млрд долл. За последнюю декаду наиболее динамично росли сегменты виртуализационного ПО, Ethernet-коммутаторов, сетевой безопасности. Стабильным оставался вклад серверов, а направление систем хранения данных сокращалось. На рынке услуг облачной инфраструктуры лучшую динамику роста показывали решения PaaS, в особенности базы данных, IoT и аналитика. Доля IaaS оставалась сравнительно стабильной, а сегмент, связанный с частными облачными услугами незначительно сократилась.

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