Рынок компьютеров EMEA сохранил уверенный рост

26 января 2021 г., 17:15

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Третий квартал кряду рынок традиционных компьютеров стран EMEA завершает уверенным ростом поставок. С октября по декабрь 2020 г. аналитики IDC насчитали 24,1 млн отгруженных десктопов, ноутбуков и рабочих станций, что говорит об улучшении прошлогоднего показателя на 16,6%.

Пандемия COVID-19 продолжала оказывать существенное влияние на величину спроса — потребительский и коммерческий сегменты увеличились на 21,3% и 13,6% соответственно.

В Западной Европе спад интереса к настольным системам (-25,0% «YoY») был сглажен портативным направлением (+39,4%). Общий объем поставок достиг 12,9 млн ПК. Страны Центральной и Восточной Европы отчитались увеличением количества отгруженных устройств на 14,3%. Поставки для корпоративных заказчиков здесь выросли на 21,4%, тогда как потребительский сегмент вышел в плюс лишь на 9,0%.

Локальный рынок продолжил консолидироваться — за год подконтрольная пяти крупнейшим вендорам доля возросла с 81,1 до 82,4%.

Отлично сработав в обоих рыночных сегментах, Lenovo (включая Fujitsu) сумела выйти в лидеры локального рынка. HP просела в поставках почти на 5%, что не в последнюю очередь связывается с ощутимыми перебоями в поставках комплектующих. Благодаря оживлению корпоративного спроса Dell сумела улучшить прошлогодний результат почти на 24%.

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