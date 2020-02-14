Рынок компьютеров-моноблоков сузился более чем на 3%

14 февраля 2020 г., 14:05

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В финальном квартале 2019 г. Digitimes Research насчитала не более 3,42 млн глобально отгруженных компьютеров категории «all-in-one». В целом за прошлый год мировой рынок моноблоков сократился на 3,4% «YoY», до 13,25 млн устройств.

Что интересно, поставки в четвертом квартале составили 26% от общемировых, что говорит об отсутствии явных признаков сезонного роста спроса вследствие вялости корпоративных заказчиков.

Наиболее высокую динамику роста поставок в конце прошлого года показали Apple и Micro-Star International (MSI). Однако двумя крупнейшим брендами остаются Lenovo и Apple, продолжавшие расширять подконтрольные доли и совместно оставившие за собой в конце 2019 г. более половины рынка. Впрочем, уже в текущей четверти оба вендора уйдут в минус, а наиболее глубокий провал будет у Lenovo, пострадающей от снижения спроса на приоритетном для себя китайском рынке из-за вспышки в стране коронавируса.

Прогнозируется, что в начальной четверти нынешнего года рынок компьютеров-моноблоков просядет в физическом объеме на 27% и 17% по измерителям «QoQ» и «YoY» соответственно.

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