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Рынок графических чипов вырос на 12%

23 ноября 2021 г., 16:45
Рынок графических чипов вырос на 12%

Аналитики из Jon Peddie Research сообщают, что в третьей четверти 2021 г. мировой рынок освоил не менее 101 млн графических процессоров для ПК. Достигнутый объем поставок оказался на 12% больше, нежели годом ранее. Тем не менее, относительно предыдущего квартала спад достиг весомых 18,2%. Рынок CPU для ПК по итогам рассматриваемой четверти года вырос на 9% «YoY».

В период с 2020 по 2025 г. среднегодовой рост поставок GPU составит −1,1%. К концу прогнозного периода это приведет к увеличению инсталлированной базы чипов до 3 249 млн шт. Через пять лет уровень проникновения дискретных GPU в компьютеры возрастет до 31%.

Подконтрольная AMD доля за квартал выросла на 1,4% и достигла 18%. Intel, в свою очередь, ухудшил показатель предыдущего квартала на 6,2%.

Общий уровень проникновения GPU в ПК (интегрированный и дискретные GPU для ноутбуков, настольных систем и рабочих станций) достиг 125% (+7,6% «QoQ»). Сегмент графических карт для настольных ПК вырос на 10,9% «QoQ».

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