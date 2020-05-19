Рынок DRAM незначительно просел

19 мая 2020 г., 9:35

Несмотря на увеличение средних отпускных цен на чипы памяти DRAM, в битовом исчислении поставки памяти снизились вследствие связанного с коронавирусом всеобщего локдауна и заметного ухудшения логистических услуг.

Как результат, по мнению аналитиков из DRAMeXchange, глобальные продажи памяти DRAM в начальной четверти 2020 г. снизились на 4,6% «QoQ», до 14,8 млрд долл.

За рассматриваемый период поставщикам памяти удалось сократить имевшийся уровень складских запасов, однако этого оказалось недостаточно. Многие невыполненные с января по март заказы перешли на текущий квартал. Как следствие — в текущей четверти ожидается восстановление рынка в битовом исчислении. Также ожидается, высокий (более чем на 20%) рост выручки в квартальном сравнении.

Три ведущих производителя DRAM — Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology — ухудшили выручку по индикатору «QoQ» на 3%, 4% и 11% соответственно. За Samsung оказалось 44,1% рынка. Следом разместились SK Hynix (29,3%) и Micron (20,8%).

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