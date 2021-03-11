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Рынок беспроводных наушников замедлил темпы роста

11 марта 2021 г., 12:35

Рынок беспроводных наушников замедлил темпы роста

После двух кварталов высокого посткарантинного спроса мировой рынок беспроводных наушников замедлил темпы собственного развития. По оценкам Counterpoint Research, в финальной четверти 2020 г. продажи выросли на 13%, тогда как в годовом сопоставлении динамика составила 43%.

Существенное замедление роста было отмечено на крупных рынках Северной Америки и Европы, тогда как высокая позитивная динамика фиксировалась в Азии и странах MEA.

Apple сохранила доминирующее положение на рынке, однако за год доля лидера снизилась на 9% и по состоянию на конце прошлого года составила 27%. Благодаря уверенному росту на европейском и прочих зрелых рынках, Samsung сумела нарастить подконтрольную долю на 2% «QoQ». Высокие продажи Galaxy Buds Live стали главным фактором успеха вендора.

Продукты стоимостью менее 100 долл. оставались главным двигателем рынка — за последние два квартала на них приходилось около 55% общих продаж. Тем не менее, вендоры все активнее нацеливаются на более маржинальный премиум-семгент.

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