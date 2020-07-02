Рынок baseband-процессоров сумел остаться в плюсе

2 июля 2020 г., 12:20

Мировой рынок baseband-чипов вырос по итогам начальной четверти 2020 г. на 9% «YoY», — сообщает Strategy Analytics. Его объем, таким образом, впервые превысил 5,2 млрд долл.

Когорту ведущих игроков по-прежнему формировали Qualcomm, HiSilicon, MediaTek, Intel и Samsung LSI. Причем, за Qualcomm уверенное лидерство с подконтрольной долей в размере 42%. В Тор-3 также вошли HiSilicon (20%) и MediaTek (14%).

Негативный эффект традиционно слабого сезона в нынешнем году был усилен пандемией COVID-19. Однако высокий спрос на продукты для сравнительно нового сегмента 5G позволили заметно нарастить общую выручку. На долю baseband-процессоров с поддержкой 5G пришлось почти 10% от общих поставок, тогда как исходя из полученной выручки за этим сегментом 30% рынка. В то же время, поставки baserband-процессоров стандарта 4G снижаются седьмой квартал кряду.

Qualcomm укрепила позиции в сегменте 5G благодаря второму поколению своих продуктов, включающих тонкий модем Х55 и SoC Snapdragon 765/G 5G.

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