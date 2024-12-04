RWE використовує AI-моделювання погоди за допомогою HPE Private Cloud AI

4 декабря 2024 г., 16:15

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Компанія Hewlett Packard Enterprise (HPE) оголосила про те, що RWE обрала HPE Private Cloud AI для отримання нових інтелектуальних даних про погоду. Дослідники дослідницької лабораторії штучного інтелекту (AI) RWE використовуватимуть готову приватну хмару, оптимізовану для AI, для оцінювання, точного налаштування та виведення моделей погоди, використовуючи передовий AI для поліпшення процесу ухвалення оперативних рішень і забезпечення глобального лідерства в галузі відновлюваної енергетики.



«Як провідний постачальник відновлюваної енергії, RWE перебуває в авангарді зусиль із забезпечення балансу між зростаючими потребами сучасного світу в електроенергії та суспільними завданнями щодо захисту клімату», - сказав Саймон Тарплі, керівник відділу комерційного AI в RWE Supply & Trading. «Ми розглядаємо AI як ключовий фактор, що дає нам змогу оптимізувати наші процеси і створювати нові, стійкі рішення, і поставили перед собою амбітну мету - впровадити рішення, здатне навчати на виробництві, до кінця 2024 року. Завдяки HPE Private Cloud AI ми отримаємо готове рішення, яке допоможе нам підвищити точність прогнозів і оптимізувати управління енергетичними ресурсами в глобальному масштабі».



Завдяки своїй стратегії інвестування та зростання Growing Green компанія RWE робить значний внесок в успіх енергетичного переходу і розширює свій портфель генеруючих потужностей за рахунок будівництва нових берегових і морських вітряних і сонячних електростанцій і батарей. Компанія проводить декарбонізацію свого бізнесу відповідно до плану зниження температури на 1,5 градуса Цельсія і до 2040 року планує вийти на нульовий рівень енергоспоживання. Для досягнення цієї мети RWE використовує величезний потенціал передового штучного інтелекту, щоб вийти на новий рівень ефективності. Пріоритетним напрямком є вдосконалення моделювання погоди, оскільки погода є основоположним фактором, що визначає попит і пропозицію енергії, чи то споживання, чи то виробництво.



«Можливість точного налаштування і виведення моделей погоди на основі штучного інтелекту стане ключовим фактором підвищення ефективності портфеля поновлюваних джерел енергії RWE і дасть їм значну конкурентну перевагу на ринку», - говорить Фідельма Руссо, EVP і GM, Hybrid Cloud і CTO в HPE. «HPE Private Cloud AI - це унікальне готове рішення, яке дає змогу дослідникам RWE швидше виходити на ринок і працювати з величезними масивами даних».



Завдяки HPE Private Cloud AI, ключовій пропозиції в портфоліо NVIDIA AI Computing by HPE, RWE обрала приватне хмарне рішення, яке можна розгорнути лише за три кліки, легко опрацьовувати обсяги даних, необхідні для метеорологічних моделей, та ефективно витягувати інформацію за допомогою генерації з розширеним пошуком (RAG). За допомогою локального рішення дослідники RWE можуть швидко і легко розгорнути нову інфраструктуру AI в приватній хмарі в рамках власних політик, що дасть їм змогу швидше проводити експерименти та масштабувати проєкти й моделі AI в різних галузях і регіонах.



HPE Private Cloud AI, розроблене спільно з NVIDIA, забезпечить RWE платформою на базі хмари HPE GreenLake. Це дасть змогу команді керувати інфраструктурою та спостерігати за нею, автоматизувати процеси й управляти кінцевими точками, робочими навантаженнями та даними, включно з показниками стійкості. Завдяки цьому дослідницька група зможе повністю зосередитися на розробці моделі, що прискорить час виходу на ринок і забезпечить RWE конкурентну перевагу на своєму ринку.

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